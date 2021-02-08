“修补撕裂”? 教廷委任周守仁为香港教区新主教

（德国之声中文网）天主教香港教区5月17日公布，教宗方济各已任命耶稣会会士周守仁为香港教区下一任主教。据媒体报道，周守仁现年62岁，出生于香港，有心理学和神学背景和哈佛大学博士学位。他目前是耶稣会中华省会长和华仁书院校监，其祝圣礼将于今年12月4日举行。

自2019年1月天主教香港教区前主教杨鸣章病逝后，主教一职一直空缺，荣休主教汤汉枢机被教廷任命为宗座署理。对于教廷的此次委任，多家媒体形容"爆冷"，因为此前盛传主教接任者可能是被视为"开明派"的教区辅理主教夏志诚，或者被视为"亲京派"的教区神父蔡惠民。

据香港电台报道，周守仁近年多次就政治事件表态。2019年反修例（反送中）事件中，他曾在社交媒体撰文指"年轻一代为香港的未来以行动向政府表达诉求，使人动容"。他在去年接受媒体采访也说，他内心深处有"香港人"和"中国人"的身份认同，表示提出"香港独立"是犯法，学生要知道法律后果，但也需要理解为何有人认为香港需要"独立"。

梵蒂冈"亚洲新闻"的报道指出，作为耶稣会省会长，周守仁与中国有友好关系。2020年在大陆疫情期间，他的会省与美加耶稣会，向湖北省提供了医疗援助和捐款。

"理想人选

香港宗教界人士表示，梵蒂冈在新主教人选上，希望平衡北京及香港两派教友的看法，而性格温和、主张沟通的周神父是合适的人选。"亚洲新闻"报道称，香港多位教友和神职人员对教宗的任命反应正面，认为是"一个智慧和平衡的选择"。

据《明报》报道，2019年反修例运动中，周守仁坚持聆听学生，他也曾在去年11月接受《明报周刊》采访时称，自己是"担当桥梁角色"，"我的言论可能两面不讨好，但是至少令桥梁两端的人有机会走到中间，不然，这个社会就没有前途"。

据《明报》报道，天主教中国教会相关问题专家、香港树仁大学新闻与传播学系助理教授林瑞琪称，"周守仁绝对是理想人选"， 2019年后，教会最大难题是黄蓝撕裂（民主派及其支持者被称为 "黄丝"力量，建制派以及亲北京、撑警的被称为"蓝丝"势力），很头痛如何能让"黄蓝好好坐低沟通"。林瑞琪说，他认为周守仁有胸襟，肯聆听别人意见、与人讨论，相信上任后可发挥优点。

前特首曾荫权也对香港《明报》表示，"作为华仁旧生，这消息给我带来无限欢欣和感恩之情"。

"谨慎也是一种美德"

据法新社报道，在周二记者会上被问及计划如何处理香港本地与中国内地主管关系时，周守仁回答道， "宗教自由是一项基本权利。我们希望通过我们与政府的对话来提醒政府不要忘记这一点"。在被问及如何看待中国内地有教堂被拆毁时，他表示对此感觉不好，但"我不会使用'压迫'一词"。

在被问道如何看待外界针对中国处理宗教问题的质疑时，他谨慎作答："我不认为我应该对像中国这样我并不完全懂的问题表态，我不够了解情况。"他也称，"并不是我害怕，但我相信谨慎也是一种美德"。

（香港电台，明报，法新社等）

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