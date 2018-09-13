修改出生公民权 特朗普替期中选举衝票?

(德国之声中文网) 美国媒体Axios周二 (10月30日) 发布了一部分与美国总统特朗普的专访，在访谈中特朗普提到，他计画修改美国宪法的出生公民权。他表示，在他认知中，他只需要发布一个行政命令就能取消出生公民权。

他在受访中强调：「美国是世界上唯一一个这样的国家: 任何人入境，在境内生下小孩，那个小孩便成为公民，在接下来活着的85年当中享有美国所有的福利。这太荒谬了，所以应该被终止。」

然而，包含加拿大在内的数十个国家都保障任何在境内出生的小孩享有公民权，即便他们的父母是非法移民。

特朗普说他已经开始与法律顾问讨论修改出生公民权的可行性，并强调他的团队已开始着手进行。根据美联社报导，过去一年内，修改出生公民权的议题在白宫内部已经被数次提起。特朗普在专访中指出，他想取消非公民以及移民的小孩的出生公民权。白宫律师团队正与司法部拟定一套法令来推动修改出生公民权，但美联社报导，正式的消息不太可能在期中选举前颁布。

美国副总统彭斯 (Mike Pence) 也於周二 (10月30日) 指出，更改出生公民权一直都在特朗普团队的计画中，他也强调团队目前正在评估可能性。他在接受美国网路媒体 Politico访问时表示，特朗普近期关於移民问题的言论，并非为了替共和党在期中选举前争取更多支持。

特朗普无权更改出生公民权?

然而，宪法专家与共和党的众议院领袖却质疑这个提议的可行性。众议院议长莱恩 (Paul Ryan) 在接受电台访问时强调，特朗普不能用行政命令来终止出生公民权。

他说：「身为一个保守派政治人物，我相信应该严格遵循宪法的内容，所以我想以第十四条修正案为例，结果应该非常清楚。更改这个权利，需要很漫长的宪法程序。」

宪法专家莎拉 (Sarah Turberville) 也指出，特朗普不是国王，所以他不能轻易宣布什麽是法律。

但共和党内部也有支持的声音。议员葛莱姆 (Lindsay Graham)在推特发文支持特朗普的言论，并强调：「终於有总统愿意碰触令人匪夷所思的出生公民权。」 他也在推特发文中称出生公民权为「吸引非法移民的磁铁」。

同一天，派遣了5200名美国士兵前往美墨边境的将军欧萧纳西 (Terrence O'Shaughnessy) 表示，美国将持续增加在边境的军队数量，并强调他深信边境安全就是国家安全，但也说美军目前对於此计画的支出还不清楚。他指出目前已有超过1000名士兵抵达德州的美墨边境，并在当地建立屏障与帐篷。他也重申，派遣5200名士兵到边境只是一个开始，并强调将会有更多的军队被动员到德州、亚利桑那州、加利福尼亚州以及新墨西哥州。

杨威廉/罗法 (法新社丶美联社)