修改决定！俄运动员不准参加冬残奥会 

(德国之声中文网) 国际残奥委员会（IPC）周四（3月3日）宣布，由于乌克兰战争，俄罗斯和白俄罗斯将不被允许参加在北京举行的冬季残奥会。此前国际残奥委会(IPC)在3月2日的会议上刚刚做出了允许俄、白两国运动员打出残奥委会会旗、以"中立身份参赛"的决定。数小时后，该决定就被推翻了。

本来，国际残奥委会力争在惩罚发动战争的俄罗斯、白俄罗斯同时也不伤害这两国的运动员个人。该机构主席帕森斯(Andrew Parsons)说："不论多困难，我希望所有参赛者都能像对待其他人一样对待这些中立运动员。"帕森斯进一步指出，这些运动员以及体育官员与他们的政府并不同，"前者并非侵略者，他们来这里是和大家一样都想参加体育比赛的。"

此前，国际残奥委会已经收回了授予俄罗斯总统普京以及其他一些政要的残奥勋章及各类荣誉称号。帕森斯指出，这已经是依据国际残奥宪章以及其他相关规定所能做出的最严厉惩罚。

IPC主席帕森斯1月13日视频参加北京的一场新闻发布会

加拿大残奥委会(CPC)第一时间对国际残奥委会的决定表示了支持。该协会在一份声明中表示，"我方本希望能够立即将俄、白两国逐出本届冬季残奥会，但是由于法规的限制，这并不可行。"加方称，希望国际残奥委会能够尽快召开特别会议，由各成员国一同审议俄、白两国的会员身份。

德国残疾人体育联合会(DBS)则批评国际残奥委会的决定"令人失望、毫无勇气"。联合会主席博伊歇尔(Friedhelm-Julius Beucher)说："乌克兰日复一日地遭受战争暴行，我们本以为这样的(允许参赛)决定根本不可能做出。我们需要更加坚决的决定，而且不是在本届冬季残奥会后再做出，而是现在。"

在国际残奥委会的会议前，德国残疾人体育联合会就公开呼吁禁止俄、白两国参加本届冬季残奥会。"国际残奥委会现在引用法规条文，我们对此难以理解。在如今的情况下，我们需要的是道义决策和政治决策，而非按照法规做出决策。"

本届北京冬季残奥会德国代表团团长夸德(Karl Quade)也批评说，国际残奥委会做出了一个"完全违悖体育界绝大多数人意愿的决定"，这非常令人费解。"自从国际残奥委会1989年成立起，我就是该组织成员。但是如今我为这一决定感到非常羞愧。"

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



(德新社、德国体育通讯社)

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