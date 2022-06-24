修復中澳關係王毅提四要求 澳總理：不會響應

（德國之聲中文網）澳中外長會晤後，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週一（7月11日）回應了中國外交部長王毅提出、改善中澳關係的四種方式。阿爾巴尼斯稱，澳大利亞「不會響應要求」，只會「響應我們自己的國家利益」。

澳大利亞總理堅定立場的回應，是在澳中外長於上週舉行的二十國集團（G20）外長會議後所發表。在歷經約三年的外交冷凍期後，澳大利亞外長黃英賢與中國外長王毅於8日會談，被認為是澳中關係可能「解凍」的契機。當時，王毅稱，該會議是兩國「穩定關係的第一步」。

不過顯然澳方並未積極回應，且強調未改變對中國看法。在被媒體問及，中國官媒新華社報導稱，澳中外長同意將消除雙邊關係障礙，該障礙指的是什麼，以及這樣的說法似乎與政府所說「不會響應要求」有矛盾時，阿爾巴尼斯回應表示，他「不會聽中國媒體說了什麼」，「關於會議，我會聽黃英賢說了什麼。」

阿爾巴尼斯稱，該場會議具有「建設性」，也令兩國修復關係「向前邁進了一步」，但儘管澳大利亞政府歷經選舉後有所更迭，聯邦政府對中國的看法是一致的。 他說：「澳大利亞沒有改變我們在任何問題上的立場。」

阿爾巴尼斯也強調，他「想與所有國家建立良好的關係，但會在必要時捍衛澳大利亞的利益。」同時表示，澳大利亞將 「在力所能及之處與中國合作」。

上週末，阿爾巴尼斯曾表態，如果有機會，他願意與中國國家主席習近平會面。

王毅：澳洲要把中國視為夥伴不是對手

澳中外長8日的會議上，王毅曾稱兩國摩擦的「根源」，是澳大利亞前聯邦政府，將北京描繪成「對手」或「威脅」，並提出改善中澳關係的四點建議。

王毅說：「首先，堅持把中國視為夥伴而不是對手。第二，堅持我們之間的相處方式，即求同存異。第三，堅持不針對任何第三方或被任何第三方控制。第四，堅持建立積極務實的社會基礎和公眾支持。」

王毅呼籲，希望澳方「抓住當前契機，付諸實際行動，重塑對華正確認知，為改善中澳關系減少負資產，積累正能量」。

針對王毅的要求，《衛報》分析指出，第三點可能劍指「澳大利亞努力說服南太平洋國家放棄與中國的安全協議，以及澳大利亞參與美國主導的亞洲外交倡議」。第四點則是在敦促澳大利亞領導人公開談話時要更加謹慎，因為近期民意調查顯示，澳大利亞民眾對於習近平政府的觀感越發負面。

澳國防部長劍指北京

澳總理回應澳中關係現況的同時，澳大利亞國防部長馬勒斯（Richard Marles）在華盛頓發表講話，警告亞太地區可能面臨衝突威脅，劍指北京。

根據澳媒報導，馬勒斯在上任後首次訪問美國期間，在華盛頓發表了一次重要演講。他在演講中稱，澳大利亞對使用武力和脅迫來推進領土主張的擔憂，「就像在南中國海發生的那樣」。

儘管馬勒斯沒有直接點名中國，但他表示，印太地區是一個充滿挑戰的戰略區域，並暗指北京今年早些時候與所羅門群島簽署的一項安全協議。

馬勒斯稱，歐洲發生的事件凸顯了澳大利亞面臨的風險，呼籲美澳聯盟英密切合作，維護世界秩序。他說：「我想強調……澳大利亞將盡其所能。澳大利亞下定決心，將對（我們）自身的安全承擔更大的責任」，並表示「將進行必要的投資，以增加澳大利亞國防軍的射程和殺傷力，使其能夠將潛在的對手部隊和基礎設施，置於遠離澳大利亞的風險之中。」

根據澳洲《SBS》報導，在中國尋求與太平洋地區多個國家簽署雙邊協議之後，該地區安全將成為領導人在斐濟太平洋島國論壇會議上的重要議題。太平洋島國論壇成員國10多位領導人，將於12日至14日齊聚斐濟參與會議。

對此，澳大利亞太平洋部長康羅伊（Pat Conroy）表示，應「利用太平洋島嶼論壇的區域架構來支持我們的安全需求，而不是與外部合作夥伴接觸，這一點非常重要。」

（SBS、衛報、澳洲新聞網等）

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