修宪公投遭批 普京可连任至2036年

（德国之声中文网）俄罗斯中央选举委员会宣布，总统普京提出的修宪公投获得多数支持。选委会对85%的选票进行了统计，支持修宪的占77.6%。此次修宪的内容包括：总统的权限扩大，普京将可以参选下届总统。



迄今为止，俄罗斯总统仅能连任一次，由此，普京在2024年期满后就必须离任。但新宪法生效后，普京迄今为止的任期就不再计算在内。由于每届总统任期是六年，理论上，普京可以连任总统到2036年。



2000年至今



自2000年5月起，普京成为俄罗斯总统。为了绕过两届任期的限制，2008年，他将总统职务交给盟友梅德韦杰夫，他自己则担任总理，而在2012年重新担任总统。



此次为期一周的公投在法律上并不是必须的。议会已经批准了修宪，宪法法院也已经确认，普京则已经签署。之所以进行公投，是因为普京承诺说，约170项修改要获得俄罗斯民众的支持才会生效。



修宪的内容也包括范围深广的社会福利改革，包括提高最低工资和养老金。此外还有一系列保守价值观的嵌入，包括禁止同性婚姻。

反对修宪的抗议者在莫斯科



投票抽大奖：车子、房子



选委会称公投的投票率为65%。政府在全国各地展开大规模宣传攻势。投票的最后一日被宣布为节假日。此外，选民还可参加抽奖，奖品包括住宅和汽车。



批评人士对官方数据提出质疑。独立选举观察组织Golos称，有数百个选举违规的举报，官方结果"整体上令人怀疑"。俄罗斯反对党政治家纳瓦尔尼（Alexej Nawalny）谴责公投是一场"巨大的谎言"。他说："他们现在宣布的所谓结果，是伪造的。"这与"俄罗斯民意"毫无关联。



普京权力更大



选委会主任帕姆菲洛娃（Ella Pamfilowa）则予以否认，称整个选举过程中"没有严重的违规"。公投后，她向选民表示感谢："您去了解了修宪内容，进行了思考，表达了意愿--按照您认为对的去投了票。"帕姆菲洛娃称，这显示人们对国家大事并非漠不关心。



民众不会立刻感受到修宪的变化，但修宪却对俄罗斯政治带来长期的影响。普京不但获准再次参选两届总统，他任总统的权限也在修宪后得到加强。俄罗斯法律将优先于国际法。此外，俄罗斯领土不可分割也写入宪法--在克里姆林宫看来，这也包括吞并的克里米亚半岛。

