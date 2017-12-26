 信用体系 德国这么用 | 非常德国 | DW | 06.03.2019

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非常德国

信用体系 德国这么用

中国的社会征信体系正“日臻完善”，2018年，数以百万计的人被限制乘坐飞机、高铁。这一进程中，许多人都会将德国的信用体系作为参照。两国的信用体系，究竟有哪些异同？

Deutschland Logo der Schufa (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

(德国之声中文网) 德国的"通用信用保险保护协会"(SCHUFA)是一个民间机构，与官方组织无直接关联。该机构目前掌握有6630万个人以及430万企业的信用相关信息，并给出评级。SCHUFA评分较低的人，将在银行贷款、租赁房屋时遇到不小的阻碍。

粗略来看，德国的SCHUFA与中国正在构建的社会征信体系似乎区别不大。SCHUFA能够搜集个人基本信息、租房记录、犯罪记录以及账单、借贷的偿付状况等，这其中还包括是否按时付款、贷款时限、信用卡使用程度等信息。

不过，与中国不同的是，购物偏好、是否积极参与体育健身活动、驾车是否遵守交通规则并不会对SCHUFA信用评分产生任何影响。《联邦数据保护法》等多部法律明确规定，征信机构不得在信用评分中体现个人的收入、存款、生活方式、消费习惯等信息。

Symbolbild Autokauf (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

在德国，买车需要贷款，受到SCHUFA评分的影响。但是开车是否规矩，则基本与SCHUFA无关

中国社会信用体系涵盖更广

而根据中国国务院2014年发布的《社会信用体系建设规划纲要》，各级行政以及立法机构应力争在2020年前"全面推进社会诚信建设"，其中包括自然人信用建设，"建立完善自然人在经济社会活动中的信用记录，实现全国范围内自然人信用记录全覆盖。"同时还要"大力推进网络诚信建设"，对上网人员的网上行为进行信用评估。在目前中国各地陆续开展的社会征信实际试点项目中，信用记录则不仅仅来自法庭判决书、银行贷款记录等数据源，往往还包括网上购物记录、社交媒体发帖内容、搜索引擎使用记录、移动支付交易记录、旅行交通记录等信息。

此外，德国SCHUFA信用评分的影响面也远远小于中国社会征信体系。较低的SCHUFA评分，只会影响与信贷或支付相关的行为，包括银行贷款、租赁房屋、分期付款购物等，但是不会像中国那样出现限制乘坐飞机、高铁的情况。

SCHUFA不透明也引批评

即使如此，德国各界对SCHUFA也有不少批评，其中一大疑虑就是评分机制缺乏透明度，民众无从知道哪项行为具体会增加或减少多少评分。SCHUFA协会在其官网上解释说，评分机制详情一旦公开，就会导致部分人有意识地通过特定的行为来刷高自己的信用评分，导致整套机制丧失可信度。协会援引一些学术研究指出，十多年前的美国次贷危机，一大成因就是部分偿债能力不达标的人，通过研究美国公开的评分机制刻意"刷分"，从而获得了银行贷款；后来次贷泡沫破裂，催生了席卷全球的金融危机。

德国联邦高级法院(BGH)支持这一说法，在2014年裁定SCHUFA的具体评分算法属于企业机密，驳回了算法公开的请求。目前，SCHUFA的具体评分机制只向数据保护监管部门、金融监管部门以及少数几家科研机构开放。

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