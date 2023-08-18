信托失信 房价下跌 - 中国经济困境加剧

（德国之声中文网）上月底，同中国房地产行业密切相关的中融国际信托集团宣布将无法按时支付票息和本金，在投资者当中引发众怒。

中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。过去一年以来，影子银行在房地产行业中高额占比以及它对中国经济构成的潜在风险，引起了越来越多的担忧。

影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的寒蝉效应，因为持有高收益信托产品的散户大有人在。如果中国政府不采取强有力的应对措施，本已脆弱的消费者信心将会受到进一步的打击。



世界很多银行都下调了对2023年中国经济发展前景的预估，巴克莱银行也在周二将今年中国经济增长预估值从4.9%下调至4.5%，并指出中国房地产市场的恶化程度将超过预期。

央行降息

中国央行出人意料地宣布了降息决定，但许多分析师都认为，此举已无法遏制经济的下滑趋势。



一些经济学家认为，经济衰退已经令许多消费者和中小企业苦不堪言，青年失业率超过21%，通货紧缩使企业的利润空间不断缩小。今年七月，新增银行贷款已经降至14年以来的最低水平。

迄今为止，尽管拖欠还款的建筑开发商层出不穷，但中国还是在很大程度上避免了房地产行业的债务危机蔓延至价值高达57万亿美元的金融业。

虽然过去几十年当中推行了广泛的改革措施，但北京当局仍然牢牢控制着银行业和国内金融市场。

不过还款违约事件的频繁发生，还是引发了危机蔓延的担忧。





房价下跌

中国七月份的新房价格出现了今年以来的首次下跌，这也是中国官方发布的众多糟糕经济数据之一，这也进一步凸显政府实施提振措施的紧迫性。

路透社根据中国国家统计局数据进行的推算显示，今年七月的新房价格环比下降了0.2%，同比下降了0.1%。

事实上，除北京和上海等大城市之外，房价下跌的情况要糟糕得多。国家统计局对35个小城市的调查显示，截至今年七月，房价同比下跌的趋势已经持续了17个月之久。

各大型房产开发商的债务危机仍在不断恶化，其中包括中国头号私营开发商"碧桂园"，糟糕的形势吓跑了许多购房者。一年多来，房地产投资、房屋销售和新建筑工程都在萎缩。碧桂园投入极大精力在一些不大热门的中小城市为购房者提供"五星级居住环境"，但相关项目被证实并不成功。碧桂园的困境使人们担心，房地产危机会令境况本来不佳的中国经济雪上加霜。

急需救助

鉴于房地产市场在中国经济总产值中的占比一直高达四分之一，分析师们普遍担心，房地产危机加上历时三年的严苛防疫政策，将对中国经济造成前所未有的冲击。







大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。而中国令人失望的官方经济数据以及政府没有出台有效的提振措施，也令投资者倍受打击，造成了几天来全球股市的低迷氛围。

周二中国发布了一系列糟糕的经济数据，紧接着中融集团又爆出了无法按期支付的丑闻，专家们纷纷呼吁中国政府尽快出台大胆的提振措施，以恢复经济稳定。上市公司同中融集团的关系也成了股民们当前最为关心的问题。





龙洲经讯（Gavekal Dragonomics）分析师张小西（音）写道："好消息是，情况已经引起了监管部门的警惕，2008年美国危机在中国重演的可能性不大。但坏消息是，开发商和地方融资机构的债务负担正在影响中国经济。"

政策松绑

尽管当局为开发商提供了财政支持，并出台了鼓励购房的刺激措施，但房地产行业的危机仍令决策者头痛不已。

上个月的政治局会议上，高层承诺将调整房地产政策，监管部门也出台了一些扶持房地产行业的措施，比如下调房贷利率，降低第一次购买房产者的首付比例，为改善居住条件而再次申请贷款购房者放宽贷款限制等。

包括郑州在内的一系列城市放宽了购房限制。西安和福州等省会城市则在考虑取消限购第二套房产的措施。

高盛的经济学家告诉客户："我们认为，今后几个月内房地产领域还将出台一系列宽松政策，包括下调首付占比，放宽在大城市购房的限制等等。"不过，大多数经济学家都认为，中国房地产的下滑趋势将会持续一段时间。





瑞银投资银行部亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛表示："从八月初的数据上， 还看不出房地产市场出现好转的迹象。如果没有更多的宽松政策和财政支持，房地产的销售和投资可能会进一步下滑，或者陷入比我们预期更持久的停滞状态。"

（路透社）

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