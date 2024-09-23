信奉马克思主义的迪萨纳亚克就任斯里兰卡总统

9月23日，马克思主义者迪萨纳亚克宣誓就职，成为斯里兰卡新一任总统。此前举行的总统选举中，选民对守旧派“说不”，他们指责守旧派造成了该国的经济危机。

（德国之声中文网）周六举行的总统选举中，现年55岁的“国家人民力量联盟”主席迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）赢得574万张选票，战胜了反对派领袖普雷马达萨 （Sajith Premadasa）及其他36名候选人。 “斯里兰卡国家人民力量联盟”是一个具有马克思主义色彩的政党联盟。

中国党和国家领导人习近平周一对迪萨纳亚克当选表示祝贺，并表示愿意同迪萨纳亚克开展合作，“共同推进中斯两国的传统友谊”。此前，美国和印度也对斯里兰卡新总统表示了祝贺。



迪萨纳亚克在简短就职演说中承诺，他将同各方开展合作，共同应对斯里兰卡面临的各项挑战。他说：“我们深知国家当前所面临的挑战，我们也不相信，一个政府、一个政党或一个个人能够凭一己之力解决这场危机。”新总统宣誓就职前，斯里兰卡总理古纳瓦德纳（Dinesh Gunawardena），为新总统任命总理和内阁人选铺平了道路。



2022年，斯里兰卡经济危机引发全国性抗议浪潮。 图像来源: Marlon Ariyasinghe/REUTERS

此次斯里兰卡总统大选，是在该国陷入严重经济危机和政治动荡的背景下举行的。

迪萨纳亚克所属的政党联盟由人民解放阵线（ People's Liberation Front）为主导。七十和八十年代，信奉马克思主义的人民解放阵线曾两次发动武装起义，试图以社会主义革命的方式夺取政权，但均未成功。1994年，人民解放阵线开始投身民主政治，并在长时期内充当反对派政治力量。不过，该组织曾对多位前总统表示支持，并曾短暂参与过执政。斯里兰卡国家人民力量联盟中也包括一些由学者、公民社会、艺术家、律师和大学生组成的团体。

2000年，迪萨纳亚克首次当选斯里兰卡国会议员，并在库马拉通加总统任内，短暂担任过农业和灌溉部长。2019年，迪萨纳亚克首次参加竞选总统，但最终败给了拉贾帕克萨。

此次当选总统后，迪萨亚纳克面临的最核心挑战将是如何兑现竞选承诺，放宽其前任维克拉马辛哈制定的紧缩措施。为了获得国际货币基金的紧急援助，缓解债务危机，维克拉马辛哈曾出台了一系列紧缩措施。此前，维克拉马辛哈曾发出警告称，任何改变协议内容的举动都可能导致国际货币基金推迟发放第四批近 30 亿美元的救助资金。

中国出资修建的汉班托塔国际港。 图像来源: Liu Hongru/Xinhua/imago images

由于过度借贷去完成缺乏经济效益的基建项目，斯里兰卡欠下了巨额外债，加上受疫情冲击以及政府利用外汇储备力保本国货币的行为，使斯里兰卡陷入了严重的经济危机。2022年，由于食品、药物以及燃料严重短缺，斯里兰卡爆发了大规模抗议行动，最终导致总统拉贾帕克萨辞职并出逃。时任总理的维克拉马辛格被议会推选填补剩余总统任期。

中国是斯里兰卡的主要债权国。周一北京的例行新闻发布会上，当被问及中国对斯里兰卡继续履行偿债义务是否有信心时，中国外交部发言人林剑表示，作为斯里兰卡的友好邻邦，“中国和斯里兰卡一贯相互尊重，相互支持，我们希望斯里兰卡保持国家的稳定和发展，也愿在不干涉内政原则和尊重斯方意愿的前提下，为斯里兰卡经济社会的平稳发展继续发挥建设性作用。”

（美联社，新华社）

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