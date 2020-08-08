信函投票不靠谱？美情报官员反驳特朗普

（德国之声中文网）今年7月30日，特朗普总统发推特称信函选举会是"一个灾难"，他还补充写道，"民主党人不断声称外国势力渗透选举，但他们知道，信函选举恰恰方便了外国势力介入这场竞争。比这更糟糕呢，根本不能精准统计了！"特朗普总统不仅未加证实地抹黑信函选举，同时他还表示，因为如此，他将不接受信函投票的结果。

美国情报部门读到这些文字，差一点展开同总统公开对质。虽然他们没有这么做，但其对信函选举的表态清楚地告诉人们，他们无法为总统背书。他们指出，没有得到任何国外势力插手信函投票的信息，也没有看到信函选举会为腐败打开方便之门的迹象。

周三的一次会议期间，记者询问了国家情报署一名高级官员有关外国势力操纵美国选举事宜，或者有无信息显示信函选举便于制造假消息。这名官员说，没有任何信息或情报表明有敌对势力、以任何一种形式，参与破坏信函投票。

一名联邦调查局的高级官员也认为，没有看到全国性协调破坏信函选举的数据，但这可能因为全国各地选举制度的不同，不过，操纵选举结果并使之发挥影响，是"特别难办到的"。这名官员说，联邦调查局会持续调查任何腐败案件。

这些官员们在回答问题时没有提到特朗普总统，但他们的回答至少是对特朗普的间接回应。

特朗普说将不接受信函投票的结果

中国更希望特朗普落选

在另一场由战略与国际研究中心举行的会议期间，报告人、美国联邦司法部副部长罗森（Jeffrey Rosen）指出，美国迄今没有得到影响投票以及改变票数的证据，但2016年确实发生了外国势力影响美国公众意见的情形，而这也影响到人们的信心。

情报官员警告道，外国势力也许没有插手信函选举，但他们对美国总统大选怀有高度的关切是不争的事实。他们说，本月观察到俄罗斯有诋毁拜登的言行；他们还称，中国更希望看到特朗普落选，并称特朗普"变化无常"。不过，情报系统没有具体指出中国为影响美国大选已采取了哪些措施。

与会者意识到，2020年大选将面临前所未有的挑战，比如，信函投票可造成点票工作持续数周之久。

联邦国土安全部一名报告人说，网络袭击从目前来看没有特殊性，攻击范围局限于寻找系统的缺陷，他说，"同2016年相比，我们进步了很多，理解了攻击活动的行为。目前的外来攻击行动大部分被抵挡"。他还指出，像2016年伊利诺伊州选民的登记系统被黑客袭击的类似事件没有再发生。人们猜测，那次黑客袭击是俄罗斯黑客所为。调查发现，那次黑客虽然在投票前攻入系统，但没有改变数据。

李鱼/石涛(美联社等)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。