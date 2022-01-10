保5无望? 高盛下調中国GDP增长预测

(德国之声中文网) 根据彭博社与CNBC，美国投资银行高盛周二 (1月12日)发布报告，将2022年的中国经济增长预测从之前的4.8%下调至4.3%，主因是北京在防控奥密克戎(Omicron)病毒下，对商业活动的限制增加。

高盛分析师认为，感染和限制带来的负面影响将主要体现在2022年的第一季度，在接下来的3个月里会出现反弹，也假设在冬季过后，随着加强型疫苗更广泛部署，疫情可以更容易得到控制。

他们说:「考虑到公共卫生系统在病毒方面积累的经验，以及边境检疫和国内病毒控制制度的持续完善，可能会发现我们更普遍地高估了奥密克戎和新冠疫情增温的影响。」

高盛的预测低于彭博社对经济学家的调查中所预期中国5.2%的增长中值，而摩根士丹利则指出，如果奥密克戎在中国进一步蔓延，并引发更多城市的停工，其增长预测将面临风险，该公司对于第一季度中国经济4.9%的同比增长可能出现60到70个基点的下调。

出口不是问题

高盛分析师说，消费可能受到的影响最大，而出口则较小，因为供应链受到的干扰有限。这与中国官方的数字相符。

中国国家统计局发言人付凌晖去年12月曾指出，中国去年11月的消费和投资的年增率，皆由2021年初的十位数成长下跌到了个位数，反映了需求面的紧缩。统计局分析，这与中国多地进行疫情管控，导致消费市场受冲击有关。

《中国证券报》12日援引国务院发展研究中心研究员张立群的话报道，去年的经济增长可能超过了8%。官方国内生产总值数据预计将于1月17日公布。

中国华东理工大学商学院副教授沈凌日前向德国之声表示，就现阶段而言，纵使有内需的隐忧，中国在疫情下的整体经济表现仍比其他国家好，因此沈凌认为中国「清零政策」将继续比照去年施行。他并强调：「清零肯定有成本，但综合效应还是巩固了中国的经济，只要疫情没有太大变化，这个政策应该就会持续下去。

根据中国海关总署统计，2021年前11个月，中国外贸进出口总值达5.47兆美元，同比增长31.3％。「这样的结果不仅超出美国的预期，中国自己也没预料到，」沈凌说。

他向德国之声说：「在清零政策下，中国供应链的稳定带来了强劲的外需。虽然中国供应链确实有部分移往越南丶印度等国家，但因为这些国家也爆发疫情而使得生产停摆，外移的趋势也被遏制了。事实上，目前中国的外需还大过於内需。」

北京如何应对

中国经济在2020年第一季度出现萎缩，因为在中国最初的新冠病毒爆发期间，整个国家有一半进入封锁状态。当时突然的封城与农历新年假期重叠，企业本来这个期间就会休息一个月。到2020年第二季度，病毒在中国国内得到了控制，经济恢复了增长。

高盛分析师说，近两年后，尽管病例数量不多，相对于最初的爆发和2021年夏天的小规模爆发，地方当局正在增加旅行限制和其他措施。报告说：「遏制国内的新冠疫情局势仍然是地方官员的首要任务。」

许多分析家预计，至少在秋季之前，中国将维持其控制大流行病的清零政策。届时，执政的中国共产党将举行二十大，预计习近平主席将获得前所未有的第三个任期。

更紧迫的是，就在2月4日北京冬奥会开幕之前，当局的重点是确保农历新年不会导致进一步的疫情爆发。高盛分析师指出，假日旅游季节将从1月17日持续到2月25日。

为了调和实际增长和GDP目标之间的这种潜在差距，高盛分析师表示，中国政府可以部署更多的刺激措施，或者放弃增长目标，就像2020年一样。但他们也提到，在过去的案例中，一些增长措施的疲软并没有使官方GDP数字达到政府的目标。

(综合报道)

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