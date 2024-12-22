保障劳工权益 墨西哥推出“椅子法”

在墨西哥，一些行业的员工在工作时，需要长时间站立，人们也对此司空见惯。不过，新推出的“椅子法”将改变这一状况，员工今后将有权要求雇主提供座椅。

（德国之声中文网）墨西哥劳工法进行改革后，工作岗位配备座椅将是墨西哥劳工的一项权益。迄今为止，在某些行业，如超市收银员等都需要长时间站着工作。

随着“椅子法”获得通过，这一状况将出现改观。按照新规定，今后服务行业、零售业或类似工作岗位，都需提供足够的座椅，以保障员工“定期休息”的需求。该法律规定，雇主必须为员工提供有靠背的座椅。

墨西哥椅子法：雇主必须为员工提供有靠背的座椅。 图像来源: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

墨西哥议员玛卡多（ Patricia Mercado）表示，这项法律改革强化了员工要求改善工作条件的权力。她在X平台上发文指出：“最重要的是，雇主今后不能再将全天站立工作作为员工入职的先决条件。” 新法中还明确规定，雇主今后不得强迫员工长时间站立，更不能禁止员工定期坐下休息。

除了须向员工提供座椅之外，新版劳工法还包括一些其他内容。例如，雇主不得对工会团体进行检查和监控。员工面临解职等处分时，有权在八天的期限内提出申诉。

修正后的劳工法已经以公文形式正式发布。雇主将有六个月时间，即在明年六月前，根据新法要求，完成对企业章程和设施的相应调整。



(德广联）

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