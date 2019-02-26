保释申请被驳回 澳枢机主教入监

（德国之声中文网）佩尔案主审法官基德（Peter Kidd）拒绝了佩尔以年事已高和身体状况不佳为由的保释申请。在此之前，佩尔的律师提出过相关申请，但后来又予以撤回。检方表示，佩尔有可能被判最高50年徒刑。预计法庭于3月13日宣布对佩尔的刑期。

本周二（2月26日），澳大利亚维州县法院裁定，这位现年77岁的澳大利亚红衣主教犯有性侵儿童罪。据报道，1996年年底，两名男孩在周日庄严的弥撒后，躲在神父的圣器收藏室偷饮酒。这一幕被新上任的墨尔本大主教佩尔发现。佩尔随后暴露了他的私处，然后性侵了这两名男孩。

枢机主教佩尔曾任梵蒂冈财务总管，是天主教会排名第3的高级别神职人员。2018年，教宗的发言人对外通报称，教宗已经将佩尔从9人组成枢机主教委员会中除名。但是教会方面对外公布的理由是佩尔"年事已高"。

佩尔此前就一直否认针对他的一切指控。性侵儿童罪成立的判决做出之后，他的辩护律师提交了上诉书。

豪无悔意

检察官吉布森（Mark Gibson）说，佩尔没有做出任何"后悔"的表示。"他没有表示为自己的行为承担责任。"法官基德指责佩尔"冷酷无情、厚颜无耻"。

近期来，天主教教会一再曝出性侵丑闻。澳大利亚法院对佩尔性侵儿童案做出的判决是对罗马天主教教会的一大打击。

周二晚间，梵蒂冈方面表示，佩尔将不再担任教廷财务职务。通常情况下，梵蒂冈财务总管任期为5年。2014年佩尔被教宗方济各任命为财务主管。理论上，他的任期也将在今年到期。不过，由于在2017年就受到性侵指控，教宗在一年多前就准假佩尔返回澳大利亚为自己做辩护。

洪沙/凝炼 （法新社、德新社、路透社）