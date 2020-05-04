保证10年政治正确？ 港台电影人：头上一把刀

（德国之声中文网）香港《苹果日报》上周三（4月29日）引述消息指，中国官方已口头通知各大影片平台及影视公司，只要不是无可取代的港台幕前幕後人员，若没有表态是爱国者，尽量不采用，又指优酷丶腾讯及爱奇艺等多个主流平台的合同新增条款，参演的港台艺人须作出10年保证不会因政治取向遭封杀，违约要赔偿。

报导又引述北京一名制作公司高层透露，最近送检一部网络电影时，因其中一名演员来自香港，电影局要求该公司出声明保证该演员是「爱国爱港，不是搞港独份子」，演员也要写政治立场保证书，「保证政治正确才可以在大陆发展」。

国台办：纯属捏造

事件引起各界哗然，台湾陆委会副主委邱垂正呼吁中国，不应以政治介入影视创作，此做法会使两岸距离渐行渐远。国台办则回应指，有关报导「纯属捏造」，批评民进党当局及一小撮台独势力散布假消息，蓄意制造同胞间的矛盾和隔阂。

台湾《苹果》上周曾向10多名艺人丶经纪人丶制作人丶导演探询相关规定，回应几乎都是「没听说」丶「不知道」。

港电影人：仍计划用台演员

德国之声也分别向3名在中国大陆从事电影业的香港人了解，3人均指业内一直流传类似风声，惟未见过报导所指的合同。

其中一人指自从去年10月丶11月香港反送中局势紧张，已传出大陆当局会加强审查香港丶台湾的台前幕后人员，但至今未见有实质行动，她本人作为幕后人员也没有被审查过。她又透露，目前正在筹备的电影仍计划起用台湾演员，「商业电影在选角上还是以市场主导，除非演员牵涉政治才会特别谨慎，但立场很鲜明的艺人本来就不会接这类戏」。

她相信有关措施可能一如大陆以往的政策「雷声大雨点小」，不过坦言以当局的手法，「放出风声就等于随时都可以实施」，未知新冠疫情后会否有大动作。

港台艺人或有生机

另一名不愿具名的香港电影人对德国之声说，若此类合约属实也毫不意外，「这是近10年来行内共知的，现在只不过把长久以来的恐惧明文化丶具体化」。

他估计这主要是大陆业界的商业考虑，因过往不少港台艺人因政治不正确遭封杀，作品被逼下架，令投资人损失惨重。他认爲有关条款可降低投资人的风险，电影公司或更愿意起用港台艺人，从市场角度看并非坏事，「保障老板，也保障艺人可以继续在大陆发展演艺事业」。

「永远的心理压力」

不过他直言，从人权角度来看是倒退，影视圈失去言论自由丶持不同政见的自由，他担心是头上一把刀。「不只审查你的作品，还审查你的私生活和思想，如果要签约更是永远的心理危机感——封杀事小，赔钱事大，大陆电影票房估算动辄几个亿，你怎麽赔？」

北上发展多年，他承认内心早有恐惧，故一直谨言慎行，避免在社交媒体表达政见。他又指中国大陆是人治社会，是否表态丶怎样表态因人而异，比如80丶90年代的巨星名气大，官员和大众都敬他们三分，他们享有不表态的权利，「周润发丶梁朝伟丶刘德华丶郭富城丶金城武丶吴彦祖等等，他们有免死金牌，不会有人逼他们説什麽」；二綫艺人则受到更多压力，很多时候没有沉默的权利，「不护旗会被骂翻」。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 欧阳娜娜 台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 宋芸樺 2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 周子瑜 南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 戴立忍 2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 水原希子 與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 余文樂 2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 范瑋琪 2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 沒「道歉」的林心如 2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。 作者: 李芊（发自台北）



李澄欣/邹宗翰（综合报导）