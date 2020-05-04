 保证10年政治正确？ 港台电影人：头上一把刀 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2020

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时政风云

保证10年政治正确？ 港台电影人：头上一把刀

近日有报导指中国官方要求港台艺人签保证书，确保10年政治正确，事件引起外界哗然。中国大陆官方对此否认，多名港台业界也表示没有听说，但有业者表示忧虑。

China KFC Lei Feng Spirit (picture-alliance/AP Photo/G. Baker)

接受德国之声访问的香港电影业人士都表示没有见过有关合同，惟坦言毫不意外，近期不断传出风声。

（德国之声中文网）香港《苹果日报》上周三（4月29日）引述消息指，中国官方已口头通知各大影片平台及影视公司，只要不是无可取代的港台幕前幕後人员，若没有表态是爱国者，尽量不采用，又指优酷丶腾讯及爱奇艺等多个主流平台的合同新增条款，参演的港台艺人须作出10年保证不会因政治取向遭封杀，违约要赔偿。

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台湾大选过后，外界对台海地区的稳定仍然存在着担忧。德国之声评论员Philipp Bilsky认为，蔡英文看上去很清楚自己所担负的责任。 (17.01.2016)

近日，中国深圳歌手马仕健为中共最高领导人习近平创作的歌曲视频在网上曝光，招来网友一片嘲讽声音。有文化学者表态：“这是一种浅薄式的马屁式吹捧。” (14.01.2014)

报导又引述北京一名制作公司高层透露，最近送检一部网络电影时，因其中一名演员来自香港，电影局要求该公司出声明保证该演员是「爱国爱港，不是搞港独份子」，演员也要写政治立场保证书，「保证政治正确才可以在大陆发展」。

国台办：纯属捏造

事件引起各界哗然，台湾陆委会副主委邱垂正呼吁中国，不应以政治介入影视创作，此做法会使两岸距离渐行渐远。国台办则回应指，有关报导「纯属捏造」，批评民进党当局及一小撮台独势力散布假消息，蓄意制造同胞间的矛盾和隔阂。

台湾《苹果》上周曾向10多名艺人丶经纪人丶制作人丶导演探询相关规定，回应几乎都是「没听说」丶「不知道」。

港电影人：仍计划用台演员

德国之声也分别向3名在中国大陆从事电影业的香港人了解，3人均指业内一直流传类似风声，惟未见过报导所指的合同。

其中一人指自从去年10月丶11月香港反送中局势紧张，已传出大陆当局会加强审查香港丶台湾的台前幕后人员，但至今未见有实质行动，她本人作为幕后人员也没有被审查过。她又透露，目前正在筹备的电影仍计划起用台湾演员，「商业电影在选角上还是以市场主导，除非演员牵涉政治才会特别谨慎，但立场很鲜明的艺人本来就不会接这类戏」。

她相信有关措施可能一如大陆以往的政策「雷声大雨点小」，不过坦言以当局的手法，「放出风声就等于随时都可以实施」，未知新冠疫情后会否有大动作。

Verleihung Golden Horse Awards in Taiwan (REUTERS)

有业内人士表示，一线港台艺人如刘德华有江湖地位，不会被迫表态，二线艺人则压力较大。

港台艺人或有生机

另一名不愿具名的香港电影人对德国之声说，若此类合约属实也毫不意外，「这是近10年来行内共知的，现在只不过把长久以来的恐惧明文化丶具体化」。

他估计这主要是大陆业界的商业考虑，因过往不少港台艺人因政治不正确遭封杀，作品被逼下架，令投资人损失惨重。他认爲有关条款可降低投资人的风险，电影公司或更愿意起用港台艺人，从市场角度看并非坏事，「保障老板，也保障艺人可以继续在大陆发展演艺事业」。

「永远的心理压力」

不过他直言，从人权角度来看是倒退，影视圈失去言论自由丶持不同政见的自由，他担心是头上一把刀。「不只审查你的作品，还审查你的私生活和思想，如果要签约更是永远的心理危机感——封杀事小，赔钱事大，大陆电影票房估算动辄几个亿，你怎麽赔？」

北上发展多年，他承认内心早有恐惧，故一直谨言慎行，避免在社交媒体表达政见。他又指中国大陆是人治社会，是否表态丶怎样表态因人而异，比如80丶90年代的巨星名气大，官员和大众都敬他们三分，他们享有不表态的权利，「周润发丶梁朝伟丶刘德华丶郭富城丶金城武丶吴彦祖等等，他们有免死金牌，不会有人逼他们説什麽」；二綫艺人则受到更多压力，很多时候没有沉默的权利，「不护旗会被骂翻」。

  • Taiwanesische Cellistin Nana Ou-Yang (Getty Images for Marc Jacobs/J. McCarthy)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    欧阳娜娜

    台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

  • Vivian Sung (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Zongyi)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    宋芸樺

    2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

  • Chou Tzu-yu (picture-alliance/Moreforms/Imaginechina)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    周子瑜

    南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

  • Leon Dai (picture-alliance/dpa/Udndata)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    戴立忍

    2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

  • Kiko Mizuhara (picture-alliance/AP Images/Invision/ V. Le Caer)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    水原希子

    與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

  • Shawn Yue (picture-alliance/ZUMAPRESS/TPG)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    余文樂

    2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

  • Christine Fan (picture-alliance/AP Images/TopPhoto)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    范瑋琪

    2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

  • China My Dear Boy Pressekonferenz in Taipei (picture-alliance/MAXPPP)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    沒「道歉」的林心如

    2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。

    作者: 李芊（发自台北）


李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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Filmposter 'Wolf Warriors 2' (picture-alliance/dpa/R.Weihong)

墙外文摘：中国战狼外交有多可怕？

有评论认为，如果国际社会形不成制衡中共、制衡习近平的合力，听任习近平在中港、在国际社会肆无忌惮地践踏普世价值，那么，这个世界将为习近平下台前的疯狂付出的代价将无比惨痛。  