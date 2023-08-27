 保罗·亨德密特:《四种气质》 | 文化经纬 | DW | 27.08.2023

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文化经纬

保罗·亨德密特:《四种气质》

保罗·亨德密特是近代重要的德国作曲家之一。其作品《四种气质》创作于1944年。请听著名钢琴家亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）和共鸣合奏团的演奏。

保罗·亨德密特:《四种气质》

保罗·亨德密特（Paul Hindemith，1895年11月16日—1963年12月28日）又译欣德米特，是近代重要的德国作曲家之一，也是音乐理论家、音乐教育家、中提琴家和指挥家。《画家马替斯交响曲》是其重要作品之一。他的作品中常常出现对位、卡农、赋格等巴洛克时期的作曲法，更以绝对音乐取代标题音乐，因此被誉为是“二十世纪的巴赫”，是现代音乐中的复古主义者。

亨德密特1935年创作的歌剧《画家马替斯》因剧情内容挑战了纳粹当局而遭到禁演。之后，他离开德国，1938年流亡并入籍瑞士，1940年移居美国，在耶鲁大学音乐院任教。晚年以指挥家身份往返欧美各地演出。

供钢琴和弦乐队演奏的《四种气质》创作于1944年，分为主题与四个变奏五部分(Theme with four variations)。第一部分为主题（Theme），第二到第五部分分别表现忧郁型、多重型、黏液型的和胆汁型的四种气质。

请听著名钢琴家亚历山大·梅尔尼科夫（Alexander Melnikov）和共鸣合奏团演奏的这首曲目。

 

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