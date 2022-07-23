保时捷领导大众？布卢姆身兼二职非长久之计

（德国之声中文网）就在计划于秋季上市前不久，著名跑车制造商保时捷集团总裁布卢姆（Oliver Blume）接替迪斯（Herbert Diess）担任大众汽车集团一把手，这一惊人的最高层人事变动使投资者们大为不满。人们不是怀疑布卢姆是领导总部位于沃尔夫斯堡的大众汽车公司的合适人选。但很多人认为，他同时继续任保时捷老板，绝非好主意。

基金公司Deka可持续发展部负责人施佩西（Ingo Speich）周一（7月25日）表示："上星期还在宣传，正因有助于获独立地位并带来更多附加值，所以，保时捷应成为上市企业。现在，这一双重角色大有问题，对保时捷的IPO（首次公开募股）来说不啻一剂毒药。" 德国小股东协会DSW已要求推迟IPO，直到保时捷有新老板。该协会主席霍克尔（ Ulrich Hocker ）明确表示，"要做IPO，就该有一新领军者。"

周一，大众汽车股值即遭重挫，一度跌落4.6%。大股东保时捷股值也下跌3.7%。施佩西认为，除保时捷IPO成疑外，明确以电动汽车为指向的未来战略的不确定性也使股价受压。

德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也? 临危受命 7月24日，德国大众集团总裁迪斯(Herbert Diess)突然宣布将于9月1日辞职。公司同时也公布了新总裁的人选：目前的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)。他将同时担任大众汽车和保时捷总裁。

德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也? 钦定“太子” 奥博穆几年前就被认为是迪斯最有可能的接班人。和棱角分明、争议不断的迪斯相比，奥博穆的姿态低调、温和得多，以擅于迂回实现战略目标而著称。1968年出生的他，不伦瑞克大学硕士毕业后一直在奥迪、西亚特、保时捷等大众子公司任职，并且在2015年出任保时捷总裁。

德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也? 电动先锋 和迪斯相似，奥博穆也很早就意识到汽车产业的未来在于电动化，并且力推保时捷的电动转型进程。2021年，他宣布，保时捷将在5年时间内为电动汽车投资150亿欧元，力争在2030年前实现电动车型占保时捷销量80%之目标。和迪斯相比，奥博穆的这一表态略显温和：他至少还寻求部分保留传统内燃机技术，而迪斯则激进地表示，汽车产业的未来完全在于电动化。

德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也? 诸多难题 奥博穆从保时捷公司总裁升任大众集团总裁后，会否延续迪斯的激进电动车转型路线？不过，这位54岁的新掌门，首先要面对63岁迪斯留下来的一系列难题，首当其冲的就是大众集团电动车操作系统软件的研发阻碍。这也被认为是迪斯辞职的一大原因。

德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也? 工会期盼 导致迪斯辞职的另一大原因是劳资冲突。迪斯曾经多次表示，电动车转型不可避免地会让许多现有员工失业，导致工会激烈反弹，甚至发表公开信表示对集团总裁的不信任。而以温和、充满团队精神著称的奥博穆，则让各界对他领导集团转型充满了期待。

德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也? 中国业务 迪斯给奥博穆留下的另一个“麻烦”是大众集团的中国业务。中国市场占据了大众汽车总销量的四成多，但是自2019年起，大众在华销量就开始下滑，而且新的电动车型在中国市场并不讨人欢喜，明显不敌蔚来、比亚迪等中国本土电动车厂商，而且后者已经在进军欧洲市场。而大众新疆工厂面临的人权指控，也注定将伴随着奥博穆的任期。值得一提的是，奥博穆2001年获得了博士学位，是在上海同济大学攻读的。

德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也? 不忘保时捷 升任大众集团总裁后，奥博穆依然留任保时捷公司总裁。这家豪华车企计划在今年底上市，估值或可达800亿欧元。不过，当前股市震荡激烈，保时捷监事会还没有做出最终决策。

德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也? 政商不分? 当然，奥博穆本身也并非“洁白无暇”。就在几天前，德国电视二台爆料称，奥博穆在保时捷内部会议上对员工表示，本届德国联邦政府的联合执政协议中包含了发展合成燃料、保留内燃机技术的内容，保时捷对此“功不可没”，自民党主席林德纳当时“几乎无时不刻向我通报最新进展”。外界由此怀疑，奥博穆是在林德纳进行政治游说。奥博穆则予以否认，并对自己在内部会议上“措辞不当”表示抱歉。



大众汽车集团内一人身兼数职的惯常做法长期遭诟病。如今，在股市上，这被认为是一是否能成功的标准：企业奉行所谓的ESG（ Environmental Social Governance ），代表了生态和社会的可持续性及 "治理"，即企业良性管理。在大众这个欧洲最大的汽车制造商，监事会主席珀奇（Hans-Dieter Pötsch ）却同时是业主家族保时捷和皮希的控股公司保时捷股份有限公司（ PSE ）的董事会主席。保时捷首席财务官梅施克（Lutz Meschke）可能是未来保时捷首席执行官的人选，但同时还负责PSE财务。这给大众汽车集团带来强烈依赖性，并缺乏监管。而在大众，除拥有所有权的家族外，作为股东的下萨克森州政府也有发言权，而企业委员会和金属业工会亦有很大影响力。施佩西指出，"大众集团必须废止所有双重职位"。

市场分析商Stifel Research的专家施瓦茨（Daniel Schwarz ）指出，沃尔夫斯堡的这家达克斯康采恩内部的这种角色重叠通常导致妥协，无益于小股东们的价值最大化。

投资者购买大众股票非因其企业良性管理，而因丰厚利润、明确的电动汽车战略、强大的品牌和保时捷的IPO。如此，施瓦茨从布卢姆的双重职务中亦见出机会。他说："一旦保时捷上市成功，则布卢姆作为无可争议的首席执行官将获起步优势。"。

即将卸任的大众总裁迪斯同特斯拉掌舵人马斯克

战略受质疑？

迪斯代表了大众汽车集团走向纯电动汽车的明确定位。他认为采用统一技术的大批量生产是控制成本和保持盈利的关键。布鲁姆则希望经由对低排放的合成燃料的投资使内燃机得到拯救，至少对标志性的保时捷911来说是如此。在联邦政府组阁谈判期间，他和与自民党主席林德纳（Christian Lindner）的密切接触最近成为醒目新闻。自由党在谈判中将" eFuels "（合成燃料）作为一选项。

德国小股东协会主席霍克尔现在预期，eFuels和燃料电池/氢气在大众公司将有机会。

不过，著名汽车专家杜登霍费尔（Ferdinand Dudenhöffer）教授认为，布鲁姆会遵循迪斯的路线。这位汽车研究中心的负责人解释说："对于保时捷来说，合成燃料只是个小角落，不值一提。大众集团新老板将坚持要想取得市场领导地位，大众没有其他选择。 "

专家们相信，对大众汽车至关重要的中国业务的疲软，以及以子公司Cariad为核心的软件战略现在成了最大忧虑。所有这些加起来，布卢姆要解决的难题成堆。杜登霍费尔预测，"最迟在上市后，布卢姆将百分之百地在大众汽车公司任职。" 他称，在大众新老板领导下， Cariad 公司将调整，迪斯的所有事情都由最高层集中决策的做法将会重被审视。他说："我估计，统一技术解决方案的失败和来自旗下各品牌的阻力将导致全面反思。为赢得同美国科技巨头的数字服务竞争，软件是布卢姆最大、最重要任务。它是将来的利润之源。"

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（路透社）

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