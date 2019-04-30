保时捷选择走“丝绸之路”到中国

（德国之声中文网）德国跑车制造商保时捷汽车公司也在尝试通过铁路运输服务其最重要的中国市场。据保时捷汽车公司一位发言人说，现在，保时捷汽车可以每周2次通过货运列车沿着"丝绸之路"运抵中国西南部城市重庆。每列火车最多可携带44个集装箱，每次最多可运输88辆汽车。从4月初开始负责组织该线铁路运输工作的德国奥斯纳布吕克赫尔曼运输公司的一位发言人表示，货运列车从德国不来梅港出发至重庆，全程总计11000公里，途经波兰、白俄罗斯、俄罗斯和卡萨克斯坦等国家，运行时间18天。

观看视频 03:24 保时捷911的不老传奇

去年，保时捷向中国出口的汽车超过8万辆。其中绝大部分是通过海运运抵中国，路程比铁路运输要远很多。此外与铁路运输相比，海运的时间至少要多3个星期。但铁路运输价格更贵，运输的车辆也太少。

与其它汽车制造商不同的是，保时捷不在中国生产，所以只能将所有汽车出口到中国。赫尔曼运输公司称他们也为其它汽车制造商将汽车通过铁路出口到中国。戴姆勒汽车公司的一位发言人说，其公司也采用了铁路运输这一试点工程，但是汽车和零部件通常还是通过海运抵达中国。

"新丝绸之路"包括的不仅是一条欧中铁路运输线，而是中国致力于在沿线修建海港、公路、铁路和其他基础设施的一个宏伟计划，其目的是在中国与世界其它国家和地区之间开设一条新的贸易通道。但是中国的这一宏伟计划在国际上引起争议。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 保时捷的诞生 事情的开始是这样的：1948年6月8日，356型一号跑车终于获得了行车许可证。这也是第一部以保时捷冠名的跑车。于是，这一天就被看作是保时捷的诞生之日。五十年后，“一号”跑车在一次托运时，不幸从数米高处坠地。几经修缮之后，现在这部老爷车已经成了斯图加特保时捷博物馆的镇馆之宝。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 谁是356之父 费尔迪南·安东·恩斯特·保时捷（Ferdinand Anton Ernst Porsche），绰号Ferry。没有此人，就没有保时捷356，更谈不上后来的911。他担任保时捷总裁和董事会主席长达半个多世纪。Ferry的父亲，费尔迪南·保时捷也是一位汽车设计师，曾效力于大众公司。纳粹时期，他受命设计了大众甲壳虫的前身。希特勒期望用这款车鼓舞民心士气。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 艰苦年代的奢侈品 值得一提的是，第一部保时捷是在战后不久面世的。当时，经济困顿，百废待兴，人们似乎更关注温饱问题，而不是一辆跑车。但是，经过几年的努力，保时捷成功了。正如"Ferry" Porsche所说的那样: "我们制造的汽车，没有人需要，但人人都想拥有。“

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 全球宠爱集一身 为产量突破一百万，保时捷整整用了近五十年的时间。此后产量一路飙升，现在五年不到，就可完成一百万的产量。仅2017年，出厂保时捷就达25万5千辆。过去十年内，保时捷的销量增加了三倍。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 从356到911 银色的356只有35马力，没有后视镜，也没有车顶，但人们还是可以一眼认出这是一部”保时捷“。356最著名的后续产品无疑是911。六十年代，911正式取代了356，并一直生产到今天。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ （市内）冒险家的梦想 尽管911享誉全球，但今天更受欢迎的显然是另外两款保时捷城市越野：2017年销量分别为97000部的麦坎（Makan 如图）和64000部的卡宴。911的销量则为32000部，销量已经不及排名第三的Panamera。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 大卫与哥利亚之争 进入千禧年之后，保时捷曾有过一个极其大胆的计划：它要兼并德国汽车业的龙头老大大众公司。然而，这次”蛇吞象“行动最后以失败告终。最后的结果是，一个叫做Porsche SE的控股公司掌握了大众集团的多数股权，但真正生产保时捷汽车的Porsche AG却成了大众集团旗下的一个品牌。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 阴云笼罩下的光鲜品牌 在最初的几十年时间里，保时捷一直没有采用柴油发动机。但随着城市越野车越来越受到追捧，保时捷不得不做出调整开始出产柴油车型，并采用了来自大众旗下奥迪的柴油发动机。这样一来，保时捷最终身不由己地卷入了柴油门丑闻。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 陷入”柴油门“漩涡 2016年秋季，因其尾气清理系统受到质疑，保时捷主动召回麦坎。2017年7月，德国交通部收回了保时捷卡宴3.0TDI的上路许可。除此之外，一年以来，斯图加特检察院一直在对保时捷控股Porsche SE的三名前任和现任董事展开调查。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 进入”法眼“的高管们... 正在接受司法调查的高管包括大众集团前总裁穆勒（Matthias Müller 图左）和马丁·温德康（Martin Winterkorn）。他们被控欺诈和操控股市，理由是他们没有及时向Porsche SE的股民通报柴油门丑闻。Porsche SE是保时捷和皮耶希家族掌控的股份公司，拥有大众集团52.2%的股权。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 高回报带来的巨额利润 尽管发生了柴油门丑闻，但保时捷去年的盈利仍创下纪录。大众旗下，没有任何一家汽车制造商拥有保时捷这样的利润率。即便是在全球范围内，也没有任何一家生产汽车的厂家能同保时捷17%的利润率相媲美。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 开拓新领域 保时捷当然不会满足于已有的辉煌，而不继续进取。在新技术研发领域，保时捷投入了数十亿欧元的资金，其中包括面向未来的数码式机动服务。美国现在就已经出现了类似的包月服务。客户只需每月支付一定的费用，就可以随时选取一辆保时捷供其使用。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 致力于电动跑车的研发 预计保时捷会在2019年将首部电动车投放市场。公司承诺，届时这款车的续航能力可达500公里，并具备快速充电的功能。此后，还会和包括姊妹厂家奥迪在内的其他企业合作，推出更多的电动车车型。2022年之前，保时捷将在电动车领域投入60亿欧元，这其中既包括车辆，也包括相应的基本设施。

生日快乐：保时捷迎来七十大寿！ 再续辉煌 今年，保时捷的销量预计将再次打破纪录。看来，德国传奇车手瓦尔特·鲁勒（Walter Röhrl）的一句戏言已经深入人心：”一个没有保时捷911的车库和一个破败的洞穴有什么区别呢？“



李京慧/任琛 （德新社）