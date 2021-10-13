保护物种多样化：中国投15亿元设基金

（德国之声中文网）中国国家主席习近平周二（10月12日）在《生物多样性公约》缔约国会议上发表视频演讲话，他承诺，将创建一个旨在帮助穷国的专门基金并向该基金注入15亿元（约2亿欧元）资金。他同时邀请其它国家为这个保护物种多样化的基金贡献力量。

习近平表示，中国将加强努力同生物大规模消亡现象作斗争，为此，中国将扩大现有的自然保护区。由于气候变化与物种死亡息息相关，习近平在讲话中提到中国将继续扩大并加速绿色能源建设。

中国是世界上排放温室气体最多的国家，同时也是消耗煤炭最大的国家。中国60%的能源来自火力发电。

本周一（10月11日）联合国《生物多样性公约》第十五次缔约国大会在中国昆明市召开。本次会议分两个阶段举行，今年10月11日至15日主要以视频方式和明年上半年以现场方式举行。

《生物多样性公约》是一项具有法律约束力的国际条约，缔约国大会是《公约》的理事机构，每两年举行一次会议，审查《公约》的执行情况。该组织的秘书处设在加拿大蒙特利尔市。目前该公约共有196个签署国，美国政府已经签署，但国会尚未批准。

中国于1992年签署加入《生物多样性公约》，次年正式成为公约成员国。

（综合报道）

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