保护气候终于迈出一步！ 波兰气候大会取得共识

（德国之声中文网）虽然比原计划推迟一天，不过本次大会最终还是就如何实施巴黎气候协议的一揽子计划取得共识。波兰气候大会主席库尔蒂卡（Michal Kurtyka）在闭幕会议上说："工作是艰苦的。"会议就透明规则、二氧化碳（CO2）排放标准等内容达成协议，这样，各国保护气候的力度有了参照性。会议给贫穷的国家留有一定的时间，让其达到所需的技术条件。

库尔蒂卡向代表们说道："要达成如此具体和技术性的协议并不容易。通过这个一揽子计划，你们已经共同向前迈出了一小步。你们可以为此感到自豪……付出才能拥有收获，我们都必须勇敢地展望未来，为了人类迈出新的一步。"

气候变化行动组织认为，该协议是一个良好的开端，但也能看到，各国缺乏紧迫感。绿色和平全球总干事摩根（Jennifer Morgan）表示失望，认为经历了多个因气候变化引起的灾难，以及世界上最好的科学家发出了警告后，应该能取得更多的成果。

世界自然基金会德国分部气候和能源政策负责人舍费尔（Michael Schäfer）也认为会议做出的承诺依然不够："民众需要给各地政府施加更多压力，敦促其认真对待气候保护。"

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 反对派遭严打 2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 多数国民受穷 马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 天堂里的垃圾 大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 气候变暖即末日 马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 经济上转向依赖中国 中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 “圣战者”的故乡 从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 游客的世外桃源 每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。



德国自然保护联盟董事会成员奥特（Hermann Ott）指责美国、俄罗斯和沙特阿拉伯国家为了自身利益，保护国内的原油和天然气产业，在波兰谈判上设阻力。

按照计划，谈判本应在周五结束，但会议一直在延长，最终在周六做出决定--不过气候峰会并不是首次遇到这种情况。

情况有多么严峻

时间紧迫，根据世界气象组织的分析统计，2015至2018年是19世纪有温度记录以来气温最热的4年。地球上有纪录温度最高的20个年份发生在过去22年中，如果再这样继续下去，本世纪地球的温度降上升3至4度，这将给一些地区带来灾难性的后果：更多的酷暑期、更长的干旱以及更多的风暴，大雨和洪水。

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文木/ 达扬 (德新社，美联社，路透社，法新社)