保护气候终于迈出一步！ 波兰气候大会取得共识

持续两个星期的艰苦谈判终于取得了成果：在本周六晚间，来自各个国家的领导在波兰卡托维兹举行的气候大会上就巴黎气候协定实施的细则达成共识，这份计划的核心内容是透明度规则和各国要履行汇报义务。
（德国之声中文网）虽然比原计划推迟一天，不过本次大会最终还是就如何实施巴黎气候协议的一揽子计划取得共识。波兰气候大会主席库尔蒂卡（Michal Kurtyka）在闭幕会议上说："工作是艰苦的。"会议就透明规则、二氧化碳（CO2）排放标准等内容达成协议，这样，各国保护气候的力度有了参照性。会议给贫穷的国家留有一定的时间，让其达到所需的技术条件。
库尔蒂卡向代表们说道："要达成如此具体和技术性的协议并不容易。通过这个一揽子计划，你们已经共同向前迈出了一小步。你们可以为此感到自豪……付出才能拥有收获，我们都必须勇敢地展望未来，为了人类迈出新的一步。"
气候变化行动组织认为，该协议是一个良好的开端，但也能看到，各国缺乏紧迫感。绿色和平全球总干事摩根（Jennifer Morgan）表示失望，认为经历了多个因气候变化引起的灾难，以及世界上最好的科学家发出了警告后，应该能取得更多的成果。
世界自然基金会德国分部气候和能源政策负责人舍费尔（Michael Schäfer）也认为会议做出的承诺依然不够："民众需要给各地政府施加更多压力，敦促其认真对待气候保护。"
德国自然保护联盟董事会成员奥特（Hermann Ott）指责美国、俄罗斯和沙特阿拉伯国家为了自身利益，保护国内的原油和天然气产业，在波兰谈判上设阻力。
按照计划，谈判本应在周五结束，但会议一直在延长，最终在周六做出决定--不过气候峰会并不是首次遇到这种情况。
情况有多么严峻
时间紧迫，根据世界气象组织的分析统计，2015至2018年是19世纪有温度记录以来气温最热的4年。地球上有纪录温度最高的20个年份发生在过去22年中，如果再这样继续下去，本世纪地球的温度降上升3至4度，这将给一些地区带来灾难性的后果：更多的酷暑期、更长的干旱以及更多的风暴，大雨和洪水。
文木/ 达扬 (德新社，美联社，路透社，法新社)