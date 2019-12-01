保护小绵羊 德国放松猎狼法案

（德国之声中文网）经过数月激烈争论后，德国联邦议院周四（12月19日）通过一部新的法律，放松猎狼禁令，让农民可以更为自由地枪杀野狼，以保护牲畜。

养殖业农民希望能够可以在野狼对牲畜造成"严重威胁"的情况下将其射杀。此前，农民只有在野狼对他们本人的生命构成威胁的情况下有权开枪。

新的法律允许捕杀野狼，直到该地区不再发生野狼袭击牲畜事件，这甚至意味着可以捕杀一整个狼群。

农民可以射杀野狼，而无论这只狼是否是造成牲畜死伤的"直接凶手"。狼狗混交品种也属于可以捕杀的范围之内。法律同时规定，牲畜遭到野狼袭击的农民和业余牧羊者可以得到财政补偿。

大灰狼到底惹了谁？

这些新出台的措施旨在平息德国许多乡村地区对于野狼日益增加的恐惧心理。在多次发生野狼攻击牲畜事件后，农民要求得到更多权利以保护牲畜。

在联邦议院关于这部法案的表决中，361名议员投票赞成，275人反对。

基民盟议员费尔贝尔（Hermann Färber）表示，去年德国共发生639起野狼袭击事件，造成2067头牲畜死亡，因此急需为农民创造条件保护牲畜。

社民党环境问题发言人特雷格尔（Carsten Träger）强调："不会允许针对狼群的无控制射杀。"

世界自然基金会欢迎新法案出台，表示这些保护牲畜的措施有利于人类、牲畜和野生动物长期和平相处。

但也有人对这一法案提出批评：左翼党政治人物要求给牧羊人给予更大支持，而绿党人士则认为这部新法违反欧盟法规。

根据德国联邦政府数据，德国狼群数量在去年一年内从77个增长到105个。另外还有25对狼和13头孤狼。德国环境部估计，德国目前共有大约400头狼，主要分布在东部和北部地区。

石涛/洪沙（法新社，德新社）