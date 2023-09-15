保护儿童数据不力 TikTok遭欧盟重罚

（德国之声中文网）本周五，欧盟监管机构对中国所有的社交媒体平台TikTok（中国版本为“抖音”）处以3.45亿欧元（约合3.69亿美元）的罚款，以惩处其在儿童数据保护方面的违规行为，这是欧盟对抖音这一科技巨头商业行为的最新打击。

罚款的决定是经过爱尔兰数据保护委员会（DPC）为期两年的调查后作出的。

这家爱尔兰监管机构在执行欧盟严格的通用数据保护条例（GDPR）方面发挥了关键作用，给予了TikTok三个月的时间“使其处理方式符合规定”。

2021年9月，DPC开始调查TikTok是否遵守了GDPR，特别是与18岁以下用户的平台设置和个人数据处理相关的规定。

该机构还审查了TikTok对13岁以下儿童的年龄核查措施，尽管没有发现违规行为，但发现该平台没有妥善评估年轻人在该手机应用上注册所面临的风险。

欧盟认为TikTok在保护未成年人数据方面做的不够

GDPR的威力

欧盟监管机构在周五的裁决中强调，儿童在注册TikTok账户时，其账户默认为公开状态，这意味着任何人都可以查看或评论他们的内容。

监管机构还批评了TikTok的“家庭配对”模式，该模式旨在将父母的账户与其青少年子女的账户关联起来，但DPC发现该公司并没有核实家长或监护人的身份。

由于TikTok以及Google、Meta和前身为Twitter的X公司均将其欧洲总部设在都柏林，爱尔兰因此处于通用数据保护条例制度的中心。

今年5月，DPC以违反之前法院裁决将欧盟用户数据转移到美国为由，对Meta处以创纪录的12亿欧元罚款。

作为中国科技巨头字节跳动的一个产品，TikTok在年轻人中极为受欢迎，美国有1.5亿用户，欧盟有1.34亿用户。

TikTok为何叫人上瘾?

TikTok的回应

作为对罚款的回应，TikTok表示“尊重但不同意”该裁决，并正在“评估”如何应对。

“DPC的批评主要集中在三年前就存在的功能和设置上，我们在调查甚至开始之前就已经进行了相应的改变，比如将所有16岁以下的账户默认设置为私密，”TikTok的一名发言人告诉法新社。

该平台坚称，它严密监控用户的年龄并在需要时采取行动。TikTok表示，由于怀疑部分账户属于13岁以下的人，因此在今年的前三个月删除了近1700万个全球账户。

本月早些时候，这家社交媒体巨头在爱尔兰开设了一个数据中心，以试图缓解欧洲对数据隐私的担忧。

2018年生效的GDPR是欧盟有史以来最严格、最出名的科技法律，确保公民同意其数据的使用方式。

上周，欧盟公布了一份包括苹果、Facebook所有者Meta和字节跳动在内的数字巨头名单，这些公司将在业务领域面临新的严格限制。

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