保护儿童数据不力 Instagram需交创纪录罚金

爱尔兰从美国互联网巨头Instagram那里赚钱不少。不过，法律就是法律。宽限期早已到期。该国政府严厉惩罚 Instagram 母公司Meta，以儆后效。
（德国之声中文网）社交服务应用软件Instagram须向爱尔兰支付4.05亿欧元的创纪录罚款。此次事件涉及对儿童和年轻人的不当数据处理。爱尔兰数据保护机构DPC称，该互联网巨头允许13至17岁的未成年用户在其照片和视频平台上操作商业账户，使其电话号码和/或电子邮件地址有可能公开。
据此，DPC指责Instagram在涉及未成年人数据时违反了欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）。爱尔兰政府将在一周内公布细节。
Instagram隶属Meta集团，即脸书的母公司。该集团还拥有互联网平台脸书和信使服务WhatsApp。在相关事务上，爱尔兰有管辖权，因为， 同苹果和谷歌等一众美国科技巨头一样， Meta集团的欧盟总部设在爱尔兰。
Meta集团总部宣布，考虑对爱尔兰的决定提出上诉。该集团称，实际上， Instagram 一年多前便已更新了此罚款决定所涉及的设置，增加了 "保护青少年及其信息安全"的"许多新功能"。
针对Meta集团爱尔兰子公司，尚有另外数桩诉讼案。去年，WhatsApp因未能遵守欧盟的数据保护条例而被罚款2.25亿欧元，创迄今历史纪录。
（德新社）
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