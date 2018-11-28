保护个人隐私：中国能否借鉴爱沙尼亚？

（德国之声中文网）本月初，中国主办了旨在推进实现开放式数字经济的世界互联网大会。中国主席习近平表示，互联网发展是"无国界、无边界的"。矛盾的是，中国作为全球审查互联网最严格的国家之一，却投入大量资源以成为数字创新以及人工智慧的领头羊。自由之家等组织形容中国是"全球侵犯网络自由最严重的国家"，并警告当警察取得个人数据的权限加大，中国可能成为电子世界中的"反乌托邦"。

让中国成为"数字反乌托邦"的一大因素是2020年将付诸实施的社会信用体系，该系统将基于事先制订的社会行为标准，分析和储存所有公民的信用度，企业、机构和政府单位也将被信用评分。

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未来中国民众若不探望年迈父母将得到负分，闯红灯或非法丢垃圾同样会被扣分。超过40个中国城市已经展开试点，以郑州为例，当地一法院就因失信被执行人定制"失信彩铃"，将其失信信息公之于众。

"有信用"或"缺乏诚信"的民众和企业会依据标准获得奖励或惩罚。信用评分低者可能会失去申请公共住房等政府服务的权利，或无法将孩子送往私立学校就读。民众甚至能通过举报他人获得加分。

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爱沙尼亚是正面教材？

与中国相反，波罗的海小国爱沙尼亚建立的创新电子政府e-Estonia服务系统获得民众好评。该系统采用区块链技术，为公民提供4000种线上服务，包括电子身份证、网上报税、网上投票、医疗数据、电子签名等，外国居民也可通过系统取得电子居留证。

爱沙尼亚的电子系统成功的原因在于其信用、透明度、可靠性、稳定性及民众对个人数据的掌控。例如，当申请失业补助时，有关当局只能取得申请相关资料，但无法窥探申请人的其它数据。当政府单位、服务提供方、警察或医生查看个人信息时，系统也会对当事人作出提醒。

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该系统以透明公开的方式让民众和政府能以安全可靠的方式交换信息，从而建立相互信任。长期观察欧洲各国民意的"欧洲晴雨表"在2014年的评比中指出，51%的爱沙尼亚民众信任政府，远高于全欧平均水平（29%）。

爱沙尼亚科技新创公司DreamApply的创立者阿罗（Märt Aro）表示信任政府的电子服务系统，因为该系统在开发时"确保民众能控制自己的数据"。

他对德国之声解释道："我能用我的电子身份证登入电子医疗系统，并确切知道哪名医生在什么时间查看了我的资料。"他指出，政府的电子系统甚至允许用户隐藏部分资料不让医生查看，只要有人未经许可阅读他的个人信息便会"惹上麻烦"。

信任本国制度？

爱沙尼亚与中国处理数据监管、信任度和公民隐私的做法大相径庭。爱沙尼亚通过信任打造出个人隐私世界，只要政府能保证个人信息不被滥用，数据分享不再是问题。中国政府则是对民众充满戒备与不信任，采用奖惩机制对个人进行监管。

出乎意料的是，中国民众似乎不将社会信用系统视为监控手段，对政府的信心更创下新高。事实上，根据柏林自由大学对2200名中国公民进行的调查，80%的中国互联网用户对于社会信用系统持正面看法。