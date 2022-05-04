保守派的胜利：美国最高法院推翻对堕胎权的宪法保护

（德国之声中文网）数百名抗议者周六聚集在休斯顿一家联邦法院门前举行抗议，以表达他们对于美国最高法院推翻“罗伊诉韦德案”裁决的抗议。

周五，最高法院作出裁决，事实上推翻了1973年“罗伊诉韦德案”裁决，认为联邦宪法没有赋予女性堕胎的权利，是否允许堕胎应该由各联邦州自行决定。

美国并没有一项全国通用的法律去禁止或者允许终止妊娠的行为。但“罗伊诉韦德案”裁决至少等于承认了堕胎的合法化。

有13个联邦州已经在过去几个月里批准所谓的“触发法案”，规定一旦“罗伊诉韦德案”裁决被推翻，就会禁止或者严格限制堕胎。而休斯顿所在的德克萨斯州就是其中之一。最高法院周五的裁决将会造成美国50个州中有一半对堕胎权实施限制或禁止。

聚集在华盛顿最高法院门外的示威者

“堕胎挽救了我的生命”，42岁的凯蒂·朱维特（Katy Jewett）对路透社记者讲述道，自己患有第四阶段转移性乳腺癌，在33岁的时候她遵医嘱实施了人工流产。因为如果继续妊娠，将会刺激她的雌激素水平升高，加速癌症扩散的速度。

她担心今后医生可能会因为担心受到法律惩罚而试图避免向其他女性推荐堕胎。“并不存在‘好’的堕胎”，她说，“堕胎就是堕胎。”

德州此前通过的一旦最高法院推翻“罗伊诉韦德案”裁决就将启动生效的法案规定，只要受孕即禁止堕胎，即使妇女因为遭到强奸而怀孕或是胎儿存在严重异常也不能例外，孕妇必须将胎儿生下来。只有极少数的例外情况，包括妇女面临死亡风险或者是身体可能遭受“严重损害”。

该法还允许对堕胎过程中起到协助作用的个人实施罚款，比如妇女在去堕胎途中乘坐的网约车司机。而违法实施堕胎手术的医生甚至可能面临终身监禁。

民主党执政的一些联邦州周五宣布，仍将继续保护堕胎权。美国总统拜登虽然宣布了一些致力于保护妇女权利的措施，但是他面对最高法院的裁决也没有什么扭转局势的能力。除了休斯顿之外，包括华盛顿、纽约、费城在内的多个大城市也举行了反对这一裁决的抗议示威。

在纽约曼哈顿的游行队伍中，有的示威者举着写有“强奸我的人拥有比我更多的权利”，并且高喊“堕胎是一项基本人权”等口号。



前美国总统特朗普则表示，最高法院这次的裁决是一次“生命的胜利”。前副总统彭斯呼吁反对堕胎者致力于让终止妊娠在所有联邦州都被禁止。不过根据一项民意调查，大多数美国民众支持维护妇女的堕胎权。

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特周六也对美国最高法院的裁决发表评论指出，这一裁决剥夺了美国数百万妇女的这种自主权，特别是那些低收入和少数族裔的妇女，损害了她们的基本权利。 她强调，这是对女性人权和性别平等的巨大打击。



（路透社、德新社、联合国新闻）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。