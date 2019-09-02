保守派倒戈奏效 英国会力阻无协议脱欧

(德国之声中文网) 周二，英国国会以328票比301票通过动议。这因此使得反对无协议脱欧的议员得以在周三提出法案，阻止英国在10月31日无协议脱欧。

这次投票之所以会通过是因为执政党保守党的议员倒戈。这在英国的国会史上是指标性的一天，标志着在脱欧这个关键议题上，国会成功挑战首相的权力。要是7月就任首相的约翰逊有经历过「蜜月期」的话，这个事件也是突然的宣告了他的挫败。

首相约翰逊曾说，对于无协议脱欧的恐惧都是夸大，而要求脱欧的民众想要的是政府采取行动，而非纸上谈兵。然而这天的投票显示出，跨党派的国会议员普遍想要阻止无协议脱欧，以及议员们普遍对于脱欧后可能遭遇到的经济萧条以及食物药品的短缺感到担忧。

英国首相约翰逊在投票之后说:「我不想要举行选举，但是如果议员们明天投票决定要停止协商，迫使脱欧的日期无限期的往后拖延，甚至可能延后好几年，那么解决这个问题的唯一方法便是选举。」 约翰逊声称，他会提出动议，让国会选举提前举行，但是他的动议若要通过，还需要在国会中取得三分之二议员的支持。

在野党工党领袖柯宾(Jeremy Corbyn)反对约翰逊想要提前选举的想法，呼吁国会议员在周三投票延后无协议脱欧。「下议院里面没有人同意在无协议的情况下离开欧盟。在这个国家，无协议不是多数派。」

唐宁街发言人在当天晚上宣布，倒戈的21个保守党议员会全数被去除党籍。其中一位倒戈的议员索梅斯告诉BBC说，这是他担任国会保守党议员37年的生涯当中，唯一一次投票反对保守党。但他也认为这是「作战的代价」，宣称下次不会再竞选国会议员。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)