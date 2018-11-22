保守势力成功动员 台湾反同公投大胜

(德国之声中文网) 台湾在11月24日的举行的十项公投，反同公投三案大胜，皆跨过494万门槛，挺同的公投表现则不如预期。

由「下一代幸福联盟」提出的公投三案，包括民法婚姻限制在一男一女、支持同性婚姻专法、和要求拿掉国中小的同志教育，分别获得超过650万、600万和550万张票支持。支持修改民法和现有国中小性平教育的两案约获得300万人支持。

下福盟透过新闻稿表示，大家以同意票向政府表态什麽才是主流民意，同时也呼吁未来政府在修订相关法律及制订国中小课程时，应比照公投提案进行。他们强调，将成立「修法小组」，用最快的速度将草案送进立法院，期盼立委儘速修法。

性平团体则召开记者会说明，对于这样的结果不意外，因为反同方有大量金援，加上假新闻流传，持续污名化同志。婚姻平权大平台总召集人吕欣洁说：「这样的结果伤害台湾民主价值。蔡英文政府应该想办法如何让社会更有效的沟通。而不是放任让少数团体受到伤害。」

加州大学尔湾分校 (University of California, Irvine) 政治系博士生南乐 (Lev Nachman) 在接受德国之声访问时表示，他认为这次反同公投成功的关键，在于保守宗教团体与家长还有教师团体在立场与话术上成功整合，将大量假消息及反同论述带入校园。这对反同组织来说，是个遍及全台的网络。他强调：「假消息散佈本就很难抵御，而挺同团体这次未能及时应对对手的策略，以至于最终输了这场公投选战。」

除此之外，南乐认为民进党去年底通过的公投修正案，也是导致婚姻平权运动在公投这关失利的主因之一。他形容新的公投法就像是潘朵拉的盒子，本意是希望透过公投，让公民社会更直接参与政治。但这反而让反同方用假消息策略来操纵民意，替反同三案得到足够支持。

十项公投中，其他通过门槛的还包括国民党提出的「反空污」、「反深澳」和「反核食」三案，「以核养绿」一案也通过门槛。

杨威廉/夏立民 (综合报导)