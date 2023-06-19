保卫经济安全 欧盟有哪些工具？

（德国之声中文网）本周二，欧盟委员会将公布一份"经济安全"战略。据德国《商报》报道，这份战略的基本要素包括，更加严格的投资监管和出口限制、对涉及到安全的研究和开发引入审核机制、打造更具韧性的供应链。

彭博社具体总结指出，目前欧盟有5类工具，可以用来抑制中国的地缘政治崛起，分别是反经济胁迫措施、监督和管控欧盟对境外投资、严格审查外国在欧盟投资、港口战略和推动贸易协议。

反制经济胁迫

本月初德国之声曾报道，欧盟议会代表以及各成员国的政府代表就一项新的反经济胁迫工具达成共识。今后如果第三国以不正当经济制裁手段试图干预欧盟或其成员国的政治决策，欧盟将可以通过对该国实施惩罚性关税等手段予以反制。其他的应对手段还包括，限制该国在欧盟的直接投资以及在欧盟公共项目中进行投标。此外，欧盟还表示，对服务业的相关交易进行限制也将成为可能的制裁手段。

过去几年来，欧盟及其成员国曾多次成为欧盟外国家经济胁迫的对象。例如，中国就曾对立陶宛实施贸易限制。而欧盟认为，这类限制措施并不符合世界贸易组织的相关规定，而且还对欧盟内部市场的出口产生了连带影响。

面对中国投资，欧洲该如何应对？

负责经济事务的欧盟委员会副主席瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，制裁只应作为迫不得已时的最后手段，只是一种威慑手段，采取制裁手段前，要先同相关的非欧盟国家开展对话。对话不成功时，还应考虑调解、仲裁或司法审理等可能性。

投资和出口

同时，欧盟委员会正在酝酿限制欧洲企业对中国等战略对手在半导体等敏感领域的投资。今年5月底，欧盟和美国政府高层组成的"贸易和科技委员会"（TTC）在瑞典举行会议，议题包括出口管制和投资监督。在这一方面，美国对中国的立场叫欧盟更为鲜明强硬。

下个月，一项新的针对外国补贴的条例开始生效，将赋予欧盟委员会权力，以阻止获得他国补贴的外资争对手在欧盟市场不公平获益。彭博社报道称，该工具对所有参与欧盟大型公开招标或并购交易的企业规定了报告义务。

汉堡港“福地”引中资 是福是祸?

关键基础设施

欧洲议会还将考虑对有意投资欧洲关键基础设施的外国公司做出新的限制。中国公司已经在至少10个欧盟成员国的港口拥有股份。去年以来，有关中远海运入股汉堡港一个集装箱码头的计划在德国引发巨大争议，也导致审批程序一波三折。最终项目获批，但中远不得不降低了股权占比。批评者聚焦的一个"导致错误决策"的因素是，汉堡港方面未将该码头列为"关键基础设施"。

贸易协定和全球门户

为了降低对中国供应链的依赖性，欧盟正在与智利和澳大利亚谈判签订贸易协议，这将有助于欧盟获电动汽车电池的关键材--锂。欧盟委员会还在与南方共同市场贸易集团谈判一项协议，该集团包括 阿根廷、巴西、乌拉圭和巴拉圭等拉丁美洲资源丰富的国家。

此外，欧盟推出了其"全球门户"倡议，旨在回应中国的"一带一路"计划，提高自身在拉丁美洲、中亚和非洲的经济影响力。该倡议计划远景投资3000以欧元，主要用于基础设施投资。

（彭博社、商报）

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