保加利亚签署协议 联美对抗华为？

（德国之声中文网）上周，保加利亚加入其他巴尔干国家，与美国签署了关于高速无线网络的安全协议。这是特朗普政府竞选活动的一部分，旨在将华为排除在全球5G网络之外。

美国认为，华为将对美国及其盟国构成安全威胁，并且认为华为正在使用其技术替中国政府进行间谍活动。中国则称这一说法是因为美国担忧自己的商业受影响。几年来，美国一直在敦促盟国回避中兴通讯和华为等中国供应商的网络设备，尤其是在5G建设方面。

保加利亚加入邻国科索沃、北马其顿共和国和斯洛文尼亚以及斯洛伐克，与美国签署了5G安全协议。该协议是美国所谓"清洁网络"宣言的一部分。

已签署该协议的国家包括罗马尼亚、希腊、捷克、波兰、瑞典、爱沙尼亚、丹麦和拉脱维亚。两个G7国家--意大利和英国，已禁止华为推出5G。尽管仍有所保留，德国、法国以及荷兰、瑞士、西班牙和葡萄牙预计将很快跟进。

保加利亚唾手可得？

由于5G在保加利亚尚未正式推出，因此尚无公司提供5G服务。但是，保加利亚市场的三个运营商A1保加利亚、Telenor和Vivacom，正计划在2020年至2021年期间提供5G服务。保加利亚总理博伊科·鮑里索夫（Boyko Borissov）没有透露美国的协议是否会影响保加利亚运营商选择供应商。根据公开信息，诺基亚、阿尔卡特以及华为都对5G基础设施感兴趣。

保加利亚决定加入安全协议之际，也正在努力处理政治危机，而这个危机又因为新冠病毒和经济问题而加剧。保加利亚人民要求总理和检察长伊万·格谢夫（Ivan Geshev）辞职。抗议活动已进入第四个月，选举定于明年三月举行。

保加利亚是欧盟中最贫穷的国家，人均国内生产总值（GDP）为10,000美元（8,560欧元），比希腊低20％。这个700万人口的国家约有22％的人生活在贫困线以下。到今年年底，预计经济将下降7.2％。

此外，欧盟对保加利亚检察长的缺乏可信度、司法独立性、反腐败机构的公正性、媒体与政治势力的联系以及对记者的骚扰表示关注。

根据國際透明組織调查，保加利亚是欧盟中腐败性最高的国家。根据世界正義工程的法治指数，保加利亚在政府腐败方面与俄罗斯相当。

加入美国行列

正是在这种背景下，美国国务卿蓬佩奥于8月访问了中欧，警告俄罗斯和中国对中欧的影响力。同月，特朗普政府宣布了"清洁网络"计划，以应对"中共等威权独裁者对自由世界的数据隐私、安全和人权造成的长期威胁"。

驻华沙的巴尔干专家扬·穆斯（Jan Mus）告诉德国之声："保加利亚此次举动是蓬佩奥在欧洲进行外交访问的成果。美国分别与各国进行对话，承诺达成一些经济和政治协议。这反映了美国在该地区的影响力及软实力。该地区的每个人都希望成为美国的盟友，或拥有有助于与美国外交关系的新闻。"

其他人也同意。反对党议员格奥尔基·卡迪耶夫（Georgi Kadiev）告诉德国之声："保加利亚的这一决定可以用美国国务次卿基思·柯拉克（Keith Krach）这周在保加利亚和该地区访问的强烈政治信息来解释。目前，无论是5G还是华为，都不是保加利亚政治动荡中的迫切问题，因为选举将在六个月内举行，目前正面临封锁令，而反政府街头抗议活动每天发生。"

卡迪耶夫表示，保加利亚政府加入美国，很可能是为了避免受到美国对腐败和其他敏感问题的质疑。

中俄施加压力

美国认为在保加利亚和欧洲的特定利益与中国和俄罗斯在该地区的影响力相冲突。

去年年底，普京对保加利亚推迟在其领土上修建跨巴尔干天然气管道的做法表示不满。这项计划是使俄罗斯天然气得以通过俄罗斯土耳其天然气管线输送到其他欧洲国家。与此同时，鲍里索夫与特朗普讨论了向保加利亚供应美国液化天然气（LNG）的可能性。

然后是中国。宾州州立大学教授尼古拉斯·埃夫蒂米德斯（Nicholas Eftimiades）表示："自COVID-19在全球爆发以来，中国在外交政策和军事行动上变得越来越好战，这导致欧洲国家重新思考了其政权的本质以及国与国之间的关系。此外，美国向世界宣传5G网络固有的潜在漏洞也取得了成功。中国对全世界的专制行为与对5G漏洞的新发现相结合，正导致欧洲国家拒绝接受华为。"

拜登会延续同样作风吗？

特朗普政府总体上就贸易和外国影响对中国采取强硬路线，而即将举行的总统大选为保加利亚和美国之间的局势发展带来一些不确定性。

埃夫蒂米德斯指出拜登可能胜选的情况："出于国家安全，我预计拜登政府不会改变美国对华为的立场。虽然拜登政府更可能让步于中国的政策，但是中美关系是国会的跨党派共识，将限制下一任总统的行动。"

卡迪耶夫总结："保加利亚人民通常親俄，而政府试图在俄罗斯和美国之间以及土耳其和欧盟之间平衡。我猜想3月下旬举行大选后，保加利亚下一届政府在压力下将不得不采取更坚定的亲美立场。"

穆斯则持怀疑态度："考虑到奥巴马曾经退出他先前与波兰对抗俄罗斯的一项协议，以及库尔德人被独自留在中东的案例，与美国一起对抗中国似乎相当冒险。"

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