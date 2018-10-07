保加利亚女记者遭奸杀 生前曾调查腐败案

（德国之声中文网）在保加利亚北部城市鲁塞（Ruse），一名电视记者遭到残忍的谋杀。当地检察官在周日（10月7日）通报了案情。

检察官Georgy Georgiev说，受害者维多利亚·马里诺娃（Viktoria Marinova）被击伤头部导致窒息死亡。遇害前她正在调查一起涉嫌欧盟资金的腐败案。

马里诺娃今年30岁。上星期六，她的尸体在一个公园里被发现。

检察官说，她的手机、车钥匙、眼镜和部分衣物均已失踪。

保加利亚内政部长姆拉登·马里诺夫随后证实，受害者还遭到了强奸。他说，没有证据表明她的遇害和记者工作有关联。

正在调查腐败案

保加利亚总理博伊科·鲍里索夫说，警察一定会抓到凶手，只是时间早晚问题。

鲍里索夫说："我确信凶手最终难逃法网。最好的刑侦专家已经被派往鲁塞，我们不要给他们压力。他们已经取得大量的DNA。"

马里诺娃是鲁塞电视台TVN的董事会成员。最近她正在和一群保加利亚同行合作报道一起腐败案件，案件涉及当地政府领导的由欧盟资助的基础工程建设。

TVN电视台在一个简短的声明中说："我们怀着巨大的悲痛和难忍的哀伤，承受着失去至爱同事维多利亚·马里诺娃的巨大损失，也向处于悲恸中的她的亲友和同事表达慰问。"

国际组织呼吁追查凶手

欧洲安全与合作组织（简称欧安组织，OSCE ）言论自由代表Harlem Desir在推特上谴责了对维多利亚·马里诺娃的谋杀。

记者无疆界呼吁针对该谋杀进行紧急调查。在该组织发布的2018年新闻自由排名榜中，保加利亚位于180个国家中的111名。

马里诺娃是欧盟境内一年之内第三个遭到谋杀的记者。

去年10月，马尔他记者达夫妮·卡鲁阿纳·加利齐亚（Daphne Caruana Galizia）驾车回家途中遭到炸弹袭击；今年2月，斯洛伐克记者扬·库西亚克（Jan Kuciak）在家中同女友一道遭到枪杀。

张平/李鱼（法新社、德新社、路透社）