 保健品致死风波：小林制药工厂被搜查 | 经济 | DW | 30.03.2024

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经济

保健品致死风波：小林制药工厂被搜查

日本小林制药公司生产的红麴保健品爆出可能与5起死亡案例相关，日本卫生官员3月30日搜查了该公司的一家工厂。中国消费者协会呼吁中国消费者立即停止服用相关保健品，并积极配合召回。

日本厚生劳动省和大阪市联合搜查了位于大阪的工厂

日本厚生劳动省搜查了小林制药位于大阪的工厂

（德国之声中文网）一位官员表示，因为日本小林制药公司生产的红麴保健品爆出可能与5起死亡案例相关，日本卫生官员周六（3月30日）搜查了该公司的一家工厂。

日本厚生劳动省和大阪市联合搜查了这家位于大阪的工厂，该工厂生产了含有红曲成分的红麴保健品，被怀疑对服用者健康造成损害。

新闻画面显示，官员们进入了工厂。该官员说，可能还会搜查其他相关地点。日本媒体称，这家工厂一直运转到去年12月，由于设备老化已经关闭。

小林制药出品的含有红曲成分的红麴保健品被怀疑对服用者健康造成损害

小林制药出品的含有红曲成分的红麴保健品被怀疑对服用者健康造成损害

路透社记者尚未能联系上这家总部位于大阪的公司请其置评。小林制药投资者关系负责人富山幸子告诉日本电视台NHK，该公司打算真诚地处理此事，并全力配合调查。

小林制药公司周五表示，由于收到肾病与该公司产品相关的报告，该公司正在调查其产品与对肾脏影响之间的可能联系。

据该公司称，截至周四晚间，已有报告称114人因服用这些保健品后住院治疗，5人死亡。

小林制药表示，公司正在研究该事件对其盈利的影响。

日本内阁官房长官林芳正周二批评小林制药反应迟缓，称该公司花了两个月时间才公布其产品对健康的影响，令人遗憾。

厚生劳动省官员表示 除了工厂之外可能还会搜查其他相关地点

厚生劳动省官员表示 除了工厂之外可能还会搜查其他相关地点

在收到肾脏疾病报告后，该公司近期紧急召回含有红麹原料相关产品，即红曲胆固醇颗粒、纳豆激酶颗粒以及降胆固醇健康辅助颗粒等保健品，以及其他数十种含有红麴原料的产品，包括味噌酱、饼干和醋酱。该公司的产品在中国等地也有消费。日本媒体称，台湾也报告了一例急性肾衰竭病例。

周三，小林制药中国公司宣布将协助召回相关产品。声明称，作为召回对象的三款产品均未在中国市场销售，但有中国消费者通过海外跨境平台等购买了相关产品。

据中国官媒周五报道，中国消费者协会呼吁立即停止服用日本小林制药公司生产的含红麹成分的保健品，并积极配合召回。

据日本媒体报道，小林制药公司周五向日本厚生劳动省报告，其红曲产品中导致问题的成分可能为“软毛青霉酸”。小林制药公司还表示，只有特定批次的产品中含有这种物质。

背景阅读：事实核查——膳食补充剂是一场营养骗局吗？

（路透社等）

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