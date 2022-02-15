俄驻欧盟大使：数周内不会对乌动武

（德国之声中文网）俄罗斯驻欧盟大使奇佐夫（Vladimir Chizhov）否认俄罗斯即将对进攻乌克兰。

他在接受德国《世界报》（Die Welt）采访时说："就俄罗斯而言，我可以保证这个星期三不会有进攻行动。"他接着说，"接下来一周内形势不会发生激化，再下一周、或一个月里也不会。"他还不无讽刺地说："在欧洲，战争很少在星期三开打。"

此前《纽约时报》援引情报部门人士报道称，莫斯科考虑把本周三（2月16日）定为对乌克兰采取军事行动的日期。

在去年12月，这位俄罗斯驻欧盟大使已经做出过类似表述。而此后美国官员多次称，有关情报显示俄罗斯计划在北京冬奥会于2月20日结束之前攻打乌克兰。

据西方国家情报部门的评估，俄罗斯在乌克兰周边集结了大量军队，人数高达15万。不过本周二，俄罗斯方面宣布将从俄乌边境撤回部分军队，背景是在俄境内以及白俄罗斯进行的军演陆续结束，部队将返回驻防大本营。

观看视频 02:52 生活在战火中：乌克兰前线村庄的日常

美国总统拜登和德国总理肖尔茨对此表示谨慎欢迎。不过俄方是否将这一说法付诸实施，尚有待观察。

证据呢？

奇佐夫谴责美国指控俄罗斯计划入侵乌克兰。"要是对俄罗斯发出十分严重的指控，你有责任拿出证据，否则就是诽谤。"他问道："证据在哪儿呢？"

他呼吁西方重视俄罗斯的安全顾虑，"如果我们的伙伴终能倾听我们合法的关切诉求，局势缓和的进程就指日可待了。"他指出："这将符合所有欧洲人的利益，从里斯本到符拉迪沃斯托克，也符合世界上所有国家的利益。"

俄罗斯要求北约限制在东欧国家的行动，并承诺不会吸收乌克兰为成员国。克林姆林宫还要求禁止北约在与俄罗斯接壤的国家部署武器系统。

（德新社、世界报）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。