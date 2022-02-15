 俄驻欧盟大使：数周内不会对乌动武 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2022

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俄驻欧盟大使：数周内不会对乌动武

俄罗斯驻欧盟大使对德国媒体表示，俄罗斯在接下来一个月内不会对乌克兰动武。此前莫斯科已宣布从乌克兰边境部分撤兵。

Vladimir Chizhov

俄罗斯驻欧盟大使奇佐夫

（德国之声中文网）俄罗斯驻欧盟大使奇佐夫（Vladimir Chizhov）否认俄罗斯即将对进攻乌克兰。

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美國總統拜登15日就俄烏危機發表演說，警告若俄羅斯入侵烏克蘭，將遭受巨大的代價。與此同時，烏克蘭官方稱該國遭受網絡攻擊，並將矛頭指向俄羅斯，拜登也稱美國已準備做出回應。

德国总理肖尔茨结束对基辅的访问后，周二前往莫斯科，同俄罗斯总统普京就外交解决目前的乌克兰危机举行对话。对于俄方宣布从俄乌边境部分撤军，肖尔茨表示欢迎。

美國2月14日表示，會暫時遷移其大使館，但與俄方都強調要用外交緩解俄烏緊張局勢。就在危急逐漸升溫，甚至傳出明確開戰日期的同時，英德加與聯合國都各自做出努力，避免戰事爆發。

他在接受德国《世界报》（Die Welt）采访时说："就俄罗斯而言，我可以保证这个星期三不会有进攻行动。"他接着说，"接下来一周内形势不会发生激化，再下一周、或一个月里也不会。"他还不无讽刺地说："在欧洲，战争很少在星期三开打。"

此前《纽约时报》援引情报部门人士报道称，莫斯科考虑把本周三（2月16日）定为对乌克兰采取军事行动的日期。

在去年12月，这位俄罗斯驻欧盟大使已经做出过类似表述。而此后美国官员多次称，有关情报显示俄罗斯计划在北京冬奥会于2月20日结束之前攻打乌克兰。

据西方国家情报部门的评估，俄罗斯在乌克兰周边集结了大量军队，人数高达15万。不过本周二，俄罗斯方面宣布将从俄乌边境撤回部分军队，背景是在俄境内以及白俄罗斯进行的军演陆续结束，部队将返回驻防大本营。

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美国总统拜登和德国总理肖尔茨对此表示谨慎欢迎。不过俄方是否将这一说法付诸实施，尚有待观察。

证据呢？

奇佐夫谴责美国指控俄罗斯计划入侵乌克兰。"要是对俄罗斯发出十分严重的指控，你有责任拿出证据，否则就是诽谤。"他问道："证据在哪儿呢？"

他呼吁西方重视俄罗斯的安全顾虑，"如果我们的伙伴终能倾听我们合法的关切诉求，局势缓和的进程就指日可待了。"他指出："这将符合所有欧洲人的利益，从里斯本到符拉迪沃斯托克，也符合世界上所有国家的利益。"

俄罗斯要求北约限制在东欧国家的行动，并承诺不会吸收乌克兰为成员国。克林姆林宫还要求禁止北约在与俄罗斯接壤的国家部署武器系统。

（德新社、世界报）

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