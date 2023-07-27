 俄非峰会登场 俄罗斯将成粮食救星？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.07.2023

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时政风云

俄非峰会登场 俄罗斯将成粮食救星？

第二届俄罗斯-非洲峰会本周四、五于圣彼得堡登场，预计会议将聚焦对非洲国家的粮食和军火供应等议题。外界认为，克里姆林宫或许将利用向非洲提供粮食来塑造「救星」的形象。

俄罗斯在非洲的影响力越来越广泛，图为举着俄罗斯国旗的马里年轻人

俄罗斯在非洲的影响力越来越广泛，图为举着俄罗斯国旗的马里年轻人

（德国之声中文网）继首届俄罗斯-非洲峰会2019年在索契举行之后，今年7月27、28日俄罗斯与非洲国家在圣彼得堡举办第二届俄罗斯-非洲峰会。

克里姆林宫周二表示，已有17位非洲国家元首确认参加，此数目远低于2019年索契峰会的45位。莫斯科此前批评西方国家向非洲领导人施加压力，劝说他们忽视此次峰会。

趁粮食短缺之际当上「救星」？

外界预计，非洲国家的粮食安全将成为峰会上的一个关键议题。就在不久之前，莫斯科宣布退出允许乌克兰从黑海港口出口粮食的「黑海谷物倡议」，这使得非洲国家对粮食短缺的前景感到担忧。

俄罗斯总统普京本周一曾表示，莫斯科将能够绕过乌克兰，「在免费和商业基础上」运送粮食和化肥。普遍认为，克里姆林宫或将利用此次峰会宣布恢复粮食供应，以塑造出「救星」的形象。

马里军政府将俄罗斯塑造为盟友，海报上写着「感谢瓦格纳」

马里军政府将俄罗斯塑造为盟友，海报上写着「感谢瓦格纳」

军火供应和瓦格纳集团

对许多非洲国家来说，军火交易可能是另一个在峰会期间的讨论话题。尽管俄罗斯军火业务因战争受到重创，但俄罗斯仍是非洲最大的武器供应国，其在非洲市场的份额为40%，而美国为16%、中国约10%、法国则占8%左右。

此外，由普里戈津领导的瓦格纳雇佣军集团在非洲的存在，不仅代表莫斯科帮助加强联系、为饱受冲突困扰的非洲国家提供安全保障，还能借此获取黄金、石油和钻石等自然资源作为交换利益。

非洲与俄罗斯的历史情感

在2019年索契峰会上，俄罗斯和非洲国家制定了一项雄心勃勃的计划，旨在将贸易量翻一番并增加俄罗斯对非投资。然而，在索契许下的承诺至今未能兑现。非洲与俄罗斯之间的贸易额同中国和西方国家相比相对较小，俄罗斯在非洲的投资也仅占外国直接投资的1%。

但让不少非洲国家仍愿与俄罗斯建立密切经济联系的原因在于，过去苏联与许多非洲国家的解放抗争站在同一边，因此直到今天，这种怀旧的情感仍影响着非洲对莫斯科的态度。

中非共和国民众去年3月举行支持俄罗斯的游行

中非共和国民众去年3月举行支持俄罗斯的游行

政治干预、虚假信息影响非洲

美国国防部下属研究机构非洲战略研究中心（Africa Center for Strategic Studies）最近发表的一项研究表明，俄罗斯正试图破坏20多个非洲国家的民主。其最主要的工具是：政治干预、非宪法性权力要求和散布虚假信息。

在传播虚假信息方面，俄罗斯当局也发挥着关键作用，例如7月初，俄罗斯驻南非大使馆发布了一张据称是美国新闻媒体「Politico」题为《2000万条生命换取自由》文章的截图。后来经证实这则截图是假的，「Politico」从未发表过这篇文章。 

此外，与强化俄罗斯在非洲的影响力有关的还包括俄罗斯国家媒体RT频道，该频道近年来扩大了在非洲的网络，并且与不少非洲媒体进行合作

俄罗斯需要非洲的支持

俄罗斯的这些手段显现了效果，例如今年2月底的联合国大会关于要求莫斯科停止侵略乌克兰的投票中，有两个非洲国家投了反对票，还有15个非洲国家投了弃权票。  

非洲战略研究中心研究员杜尔克森（Mark Duerksen）告诉DW：「俄罗斯确实需要非洲」，因为「俄罗斯在国际上越来越被孤立」。而一些也受到国际孤立的非洲国家更是俄罗斯欢迎的合作伙伴。

（综合报导）

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