 俄部署境外戰術核武 中國「促和」陷尷尬 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2023

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俄部署境外戰術核武 中國「促和」陷尷尬

俄國總統普京上週才與中國發表聯合聲明，內文稱「所有核武器國家都不應在境外部署核武器」，但週六（25日）就宣布將在白俄羅斯部署戰術核武。普京此舉，可能使北京欲協調俄烏和談的打算變得更困難。

俄國總統普京宣布核武轉移計畫與中俄聯合聲明內容相抵觸，使中國陷入尷尬立場。圖為習近平上週訪俄時，習普兩人出席歡迎儀式。

俄國總統普京宣布核武轉移計畫與中俄聯合聲明內容相抵觸，使中國陷入尷尬立場。圖為習近平上週訪俄時，習普兩人出席歡迎儀式。

（德國之聲中文網）上週三（3月22日）中國與俄國發表的聯合聲明中才寫到「所有核武器國家都不應在境外部署核武器，並應撤出在境外部署的核武器」，週六（25日），俄羅斯總統普京就宣布將在白俄羅斯部署戰術核武。烏克蘭因此於27日要求立即召開聯合國安理會特別會議。而普京此舉不僅加劇了俄國與西方的對峙，也可能使北京在俄烏戰爭中促成和平的努力變得尷尬。

烏克蘭外交部26日表示，俄國若真的在其鄰國部署戰略核武，核不擴散條約、核裁軍架構，甚至整個國際安全體系都將遭到破壞，烏方也因此將普京此舉喻為「犯罪政權的又一次挑釁」。 

烏方呼籲俄羅斯以外的4個聯合國安理會常任理事國——美國、英國、法國和中國——採取「果斷措施」，以阻止來自俄國的這場「核勒索」；基輔同時也呼籲七國集團（G7）和歐盟對白俄羅斯發出警告，使其知曉如此部署的後果。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）26日在推特上表示，普京是出於擔心俄國戰敗才出此下策，也因為違反《核武禁擴條約》而再次自證犯罪嫌疑。

北約26日批評，俄方的核言論「既危險又不負責任」。歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）敦促白俄羅斯不要持有來自俄羅斯的核武，否則可能面臨進一步制裁。

與白俄羅斯接壤的北約成員國立陶宛也表示，將呼籲對莫斯科和明斯克實施新的制裁。立陶宛與烏方關係甚佳，自戰爭爆發以來亦持續對烏馳援。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）26日則在接受美國廣播公司CBS訪問時表示，美方尚未偵測到普京轉移任何核武器的跡象：「我們沒有看到任何跡象表明他（普京）有意在烏克蘭境內使用核武。」

中國「促和」騎虎難下

計畫進行核武轉移的消息一出，北京也因為與莫斯科交好而面臨廣泛批評，中國的俄烏「促和」顯得十分尷尬。

據《南華早報》報導，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，俄羅斯在白俄羅斯部署核武器將加劇莫斯科與西方之間的緊張關係，並加大推動和談的難度：「中國肯定會繼續努力推動談判，但普顯然想在那之前獲得更多籌碼。」

的核移轉計劃有悖於他上週與中國國家主席習近平共同做出的聲明。對此，周晨鳴認為，儘管中俄關係日益密切，但在各個戰略問題上，兩國意見未必一致：「我們（中國）和莫斯科一樣，擔心美國可能試圖破壞俄烏和談，也理解普在烏克蘭問題上的戰略困境。 但俄羅斯並未如我們所希望的那樣、對中國完全開放。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）本週將在北京會見習近平；中國最近提出的俄烏和平協議的提議，預計將成為重要的討論議題。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）下週或一同訪問中國，以敦促北京協助遏制普對烏克蘭的侵略，普的核武轉移計畫預計將成為這一系列外交訪問的新熱點議題。

西班牙首相桑切斯2月訪問基輔時，與澤連斯基合影

西班牙首相桑切斯2月訪問基輔時，與澤連斯基合影

俄部署境外戰術核武

據俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，普25日表示，他已和白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）達成協議，將在不違反「核不擴散制度」的情況，於白俄羅斯境內部署戰術核武。

戰術核武是一種射程較短、爆炸力較小的核武，主要用於友軍領土上、或附近有友軍的地域，以避免誤傷自己人。此次的武器移轉若成真，將是俄羅斯自1990年代中期以來，首次在國外部署核武。

表示，莫斯科將在7月1日前在白俄羅斯建造戰術核武的儲存設施，但不會將武器控制權移交給明斯克。至於武器轉移的具體時間，則未說明。

宣稱，盧卡申科早就提議在白俄部署戰術核武，俄方欣然接受，並稱美國幾十年來一直都會將戰術核武器放在其盟國的領土，因此俄方的這項計畫「也沒有什麼不尋常的」。

白俄羅斯總統盧卡申科（資料照）

白俄羅斯總統盧卡申科（資料照）

美國國防部在一份聲明中表示，目前尚無俄羅斯準備使用核武的跡象，但美國將持續監控局勢。

俄羅斯獨立觀察人士認為，普以核武轉移計畫應對西方向烏克蘭運送武器，是一種「驚慌失措的反應」。

美國智庫「外交政策研究所」的政治學者加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）說，普已經亂了陣腳、不再有戰略：「這就是他搖擺不定的原因。」

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）一名觀察員稱，莫斯科的計劃與升級為核戰爭的風險無關，僅是普試圖利用西方對核的恐懼，來削弱烏克蘭的士氣和西方援助的操作：「普是一個厭惡風險的人，他一再威脅使用核武器，無意付諸行動，以打破西方的決心。」

（綜合報導）

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