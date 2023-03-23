俄部署境外戰術核武 中國「促和」陷尷尬

（德國之聲中文網）上週三（3月22日）中國與俄國發表的聯合聲明中才寫到「所有核武器國家都不應在境外部署核武器，並應撤出在境外部署的核武器」，週六（25日），俄羅斯總統普京就宣布將在白俄羅斯部署戰術核武。烏克蘭因此於27日要求立即召開聯合國安理會特別會議。而普京此舉不僅加劇了俄國與西方的對峙，也可能使北京在俄烏戰爭中促成和平的努力變得尷尬。

烏克蘭外交部26日表示，俄國若真的在其鄰國部署戰略核武，核不擴散條約、核裁軍架構，甚至整個國際安全體系都將遭到破壞，烏方也因此將普京此舉喻為「犯罪政權的又一次挑釁」。

烏方呼籲俄羅斯以外的4個聯合國安理會常任理事國——美國、英國、法國和中國——採取「果斷措施」，以阻止來自俄國的這場「核勒索」；基輔同時也呼籲七國集團（G7）和歐盟對白俄羅斯發出警告，使其知曉如此部署的後果。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）26日在推特上表示，普京是出於擔心俄國戰敗才出此下策，也因為違反《核武禁擴條約》而再次自證犯罪嫌疑。

北約26日批評，俄方的核言論「既危險又不負責任」。歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）敦促白俄羅斯不要持有來自俄羅斯的核武，否則可能面臨進一步制裁。

與白俄羅斯接壤的北約成員國立陶宛也表示，將呼籲對莫斯科和明斯克實施新的制裁。立陶宛與烏方關係甚佳，自戰爭爆發以來亦持續對烏馳援。

美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）26日則在接受美國廣播公司CBS訪問時表示，美方尚未偵測到普京轉移任何核武器的跡象：「我們沒有看到任何跡象表明他（普京）有意在烏克蘭境內使用核武。」

中國「促和」騎虎難下

普京計畫進行核武轉移的消息一出，北京也因為與莫斯科交好而面臨廣泛批評，中國的俄烏「促和」顯得十分尷尬。

據《南華早報》報導，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，俄羅斯在白俄羅斯部署核武器將加劇莫斯科與西方之間的緊張關係，並加大推動和談的難度：「中國肯定會繼續努力推動談判，但普京顯然想在那之前獲得更多籌碼。」

普京的核移轉計劃有悖於他上週與中國國家主席習近平共同做出的聲明。對此，周晨鳴認為，儘管中俄關係日益密切，但在各個戰略問題上，兩國意見未必一致：「我們（中國）和莫斯科一樣，擔心美國可能試圖破壞俄烏和談，也理解普京在烏克蘭問題上的戰略困境。 但俄羅斯並未如我們所希望的那樣、對中國完全開放。」

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）本週將在北京會見習近平；中國最近提出的俄烏和平協議的提議，預計將成為重要的討論議題。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）下週或一同訪問中國，以敦促北京協助遏制普京對烏克蘭的侵略，普京的核武轉移計畫預計將成為這一系列外交訪問的新熱點議題。

俄部署境外戰術核武

據俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，普京25日表示，他已和白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）達成協議，將在不違反「核不擴散制度」的情況，於白俄羅斯境內部署戰術核武。

戰術核武是一種射程較短、爆炸力較小的核武，主要用於友軍領土上、或附近有友軍的地域，以避免誤傷自己人。此次的武器移轉若成真，將是俄羅斯自1990年代中期以來，首次在國外部署核武。

普京表示，莫斯科將在7月1日前在白俄羅斯建造戰術核武的儲存設施，但不會將武器控制權移交給明斯克。至於武器轉移的具體時間，則未說明。

普京宣稱，盧卡申科早就提議在白俄部署戰術核武，俄方欣然接受，並稱美國幾十年來一直都會將戰術核武器放在其盟國的領土，因此俄方的這項計畫「也沒有什麼不尋常的」。

美國國防部在一份聲明中表示，目前尚無俄羅斯準備使用核武的跡象，但美國將持續監控局勢。

俄羅斯獨立觀察人士認為，普京以核武轉移計畫應對西方向烏克蘭運送武器，是一種「驚慌失措的反應」。

美國智庫「外交政策研究所」的政治學者加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）說，普京已經亂了陣腳、不再有戰略：「這就是他搖擺不定的原因。」

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）一名觀察員稱，莫斯科的計劃與升級為核戰爭的風險無關，僅是普京試圖利用西方對核的恐懼，來削弱烏克蘭的士氣和西方援助的操作：「普京是一個厭惡風險的人，他一再威脅使用核武器，無意付諸行動，以打破西方的決心。」

（綜合報導）

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