俄“部分动员令”引发抗议 乌总统称认真对待普京“核威胁”

（德国之声中文网）刚刚过去的周日，警察与抗议"部分动员令"的民众在俄罗斯南部的达吉斯坦地区发生冲突。抗议活动的起因是8000人口的恩代里村（Endirey）有110人被征兵。该村居民封锁了一条道路，以防止当局进入。视频显示，安全部队向空中鸣枪示警，当地居民与警察之间发生混战。

发布在社交媒体上的几十段视频显示，在达吉斯坦地区首府马哈奇卡拉（Makhachkala）也发生警民对抗。抗议者高呼"反对战争"的口号。在一段视频中，一群妇女赶跑了一名警察，有几个视频片段显示，警察和抗议者发生激烈冲突。警察坐在抗议者身上，试图逮捕他们。

达吉斯坦是一个以穆斯林为主的地区，位于里海之滨的北高加索山地，是目前被征兵最多的俄罗斯地区之一

活动人士抱怨说，在俄罗斯的"部分动员"中，少数民族尤其成为目标。

英国广播公司（BBC）俄罗斯分部的调查显示，至少有301名来自达吉斯坦的士兵已在这场战争中丧生，比任何其他俄罗斯地区都要多。

俄罗斯国防部上周三表示，自2月24日以来，有近6000名俄罗斯士兵阵亡。乌克兰军方则报告已有56700名俄罗斯官兵在乌克兰被打死。

被占乌克兰地区担心俄征兵

乌克兰东南部被俄罗斯占领的梅利托波尔市（Melitopol）市长费多罗夫（Iwan Fedorow）担心，这些被占地区的乌克兰人也将被俄罗斯征兵。他向一家媒体表示，费多罗夫说，18至63岁的男子已经不被允许离开梅利托波尔市。"他们会征召我们的人，把他们当作炮灰。他们将动员所有男人，无论什么年龄。"他指出，在顿涅茨克和卢甘斯克地区已经可以看到俄罗斯占领军的类似做法。

上周三，普京突然宣布进行部分动员，并签署动员令。俄国防部长绍伊古表示，将征召30万名预备役人员。这是自二战以来，俄首次进行动员。普京称，征兵对象只涵盖现阶段仍处于预备役身份的公民，且首先是曾经在武装部队服过役、具有一定军事专业和相应经验的人，"现在和未来都不会动员大学生，此次征召的人员不会被派往特别行动地区"。"部分动员令"宣布后，有大量俄罗斯男性试图离开国境，导致边境过关地点附近大排长队。近日来，还出现多起超过战斗年龄、患有疾病或因其他原因被豁免的人接到征兵通知书的案例。

泽连斯基：认真对待普京的核威胁

在宣布"部分动员"时，普京还称，"当我国的领土完整受到威胁时，我们一定会尽一切可能保护俄罗斯和我们的人民。这不是虚张声势。"观察家们认为，这是普京发出的可能使用核武器的威胁。

乌克兰总统沃泽连斯基9月25日在接受美国广播公司CBS新闻台采访时明确表示，他认真对待普京的核威胁。"也许昨天还是虚张声势，现在它可能成为现实。"泽连斯基提到了在俄罗斯占领的乌克兰扎波罗热核电站周围发生的小规模冲突，"他（普京）想吓唬整个世界。这些是他核讹诈的第一步。我不认为他是在虚张声势。"

美国总统拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）说，华盛顿政府已经"直接、私下、在非常高的级别上"告诉克里姆林宫，任何使用核武器的行为都会给俄罗斯带来"灾难性的后果"。他没有透露细节。

在接受CBS新闻台采访时，泽连斯基还确认已经收到美国提供的"国家先进地对空导弹系统"（NASAMS）。不过，他说，这些系统尚不足以保护学校，医院等基础设施免受俄罗斯的袭击，他希望继续获得必要的安全和财政支持。"当记者问，"您相信欧洲在普京继续掌权的情况下能够实现和平吗"，泽连斯基回答道："不会，唯一的答案是，不相信。"

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