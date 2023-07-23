俄逃兵：“不想参与普京这场名为战争的抽签“

（德国之声中文网）大大的兜帽，普通低调的穿着：尼基塔（Nikita）警惕地环顾四周。他怕自己被发现。自从几个月前他来到格鲁吉亚首都第比利斯以来，担惊受怕的感觉一直伴随着着这位俄罗斯人。尼基塔是匿名。这位年轻人今年二月份之前在莫斯科攻读学位。在俄罗斯，与军方签订合同并非罕见。尼基塔告诉德国之声，俄国防部支付他的学费，并给他安排学生宿舍。作为回报，他在毕业后需要服役三年，他说：“当时我出于愚蠢签署了合同。很多事情我并不清楚。但我当时想，好吧，也许我要在军队里浪费三年，但至少我能拿到我的学位。”

当尼基塔收到征召令时，他决定退伍。然而军方不肯接受，转而提出了一个妥协方案：“他们将我调到一个管理岗位，我的任务就是帮助指挥官处理文书工作。然后在九月份，他们把我调到另外的部门，从事军事技术工作，如果开战，我就得防御敌人。”尼基塔意识到自己随时可能被派往乌克兰。他决定离开俄罗斯，逃往邻近的格鲁吉亚：“我不想参战。逃亡是我唯一的机会。”他补充说：“我可能得终身躲藏，再也无法回到俄罗斯。我不怕死或坐牢，我只是不想杀人。”

为普京而死？这些年轻人说“不”





尼基塔并非唯一一个逃离俄罗斯的男性。人权活动人士了解到，涉嫌逃兵的案件诉讼有一千多起，实际上的逃兵人数可能更多。俄罗斯非政府组织Idite Lesom帮助拒服兵役的俄罗斯人逃往国外。该组织的施魏德林（Grigory Swerdlin）告诉德国之声，这个组织寻求帮助的有对军事动员令担心的人，也有已上过前线，并且不想再参战的人。他说：“我们收到了许多说前线非常混乱的消息：有时候没人知道指挥官在哪里。有些人说他们被晾在一块露天地，毫无准备，也没人指挥。有消息称，没有人对新兵进行任何培训，只是完成一次机关枪射击就算训练完成。” 尤其是去年秋天，动员令发布的时候，许多被征召的人在社交媒体上发布了有关训练和前线问题的视频。桑吉耶夫（Igor Sandzhiev）愿意分享自己的经历。这位46岁的建筑工人向DW透露了他的真实姓名，他希望公开讲述自己的故事。如今，这位俄罗斯人居住在哈萨克斯坦西部的乌拉尔斯克（Uralsk）。

名为“战争”的抽签活动

桑吉耶夫表示，去年秋天他被要求去军方报到，据说是为了核对个人信息。然而，当他去办公室时，他便直接被指定分配，当晚便被派往训练营，几周后就要上前线。 他觉得自己陷入了一个陷阱，决定逃跑：“对我来说，要么成功要么失败。我想要么因为离开军队而被关进监狱很多年，要么我会死在乌克兰的某个地方。我宁愿进监狱。我不想冒险，不想参与普京总统所组织的这场名为战争的抽签活动。”据媒体报道，俄乌战争已经夺去了数以万计俄罗斯人的生命，这些数据无法得到独立证实。

去年普京的部分动员令涉及了许多有家庭的人。很多自愿参军的人背后的动力是高薪，特别是来自贫困地区的男性。桑吉耶夫也证实了这一点，他原本来自俄罗斯兰邦卡尔梅克：“我们的经济能力有限。工资也不发。参军对许多人来说是挣钱的唯一机会。这个人的女儿要上大学了，那个人贷款买了房，也有人需要一辆车。”

哈萨克斯坦是他第二个避难之地，之前他去了白俄罗斯。他说自己在那里被警察带走，不得不回到伏尔加格勒附近的训练营。之后他再次计划逃走，这次来到了哈萨克斯坦，他递交了避难申请，但遭到拒绝。法院判决成他的情况不符合难民身份的标准。此外，这名俄罗斯人还因非法越境被判六个月缓期执行。桑吉耶夫提出上诉但败诉。现在他或被驱逐回俄罗斯。

“等待我的不是战争就是监狱“

哈萨克斯坦人权局负责国际事务的日瓦戈（Denis Zhivago）告诉德国之声，这并非个案，有二十多名俄罗斯人正在等待避难申请的批准结果："这些人并没有非法越境。他们在哈萨克斯坦是完全合法的，但有些人（在俄罗斯被通缉），有些人则被施加了出境限制。他们正试图寻找其他途径前往第三国"。

桑吉耶夫对自己的未来并不乐观，他说：“等待我的不是监狱，就是乌克兰战争。现在俄罗斯官媒告诉俄罗斯人，前线缺人，适龄男子应该参战。”

在格鲁吉亚的的尼基塔也前途未卜。他在这个国家并不感到安全："并不是因为这里的人不好或其他的什么。格鲁吉亚人对我这个俄罗斯人并非不友好。但我在这里还是害怕俄罗斯。有时我会做噩梦，梦见我的老上司来敲门，说'跟我来，我找到你了'"。

无论如何，这两位俄罗斯人都不想回去，只要他们能做到。

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