 俄载人飞船与国际空间站对接 | 科技环境 | DW | 16.09.2023

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科技环境

俄载人飞船与国际空间站对接

乌克兰战争爆发之后，太空研究是美国和俄罗斯为数不多仍然维持合作的领域。周五，俄罗斯“联盟MS-24”载人飞船在哈萨克斯坦升空，并在三个小时之后抵达国际空间站。飞船上搭载了两名俄罗斯宇航员和一名美国宇航员。

联盟号飞船从哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场升空

联盟号飞船从哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场升空

（德国之声中文网）搭载着两名俄罗斯宇航员和一名美国宇航员的俄“联盟MS-24”载人飞船抵达国际空间站（ISS）。在经历了三个小时的飞行之后，飞船于周五与国际空间站完成对接。

俄罗斯宇航员科诺年科（Oleg Kononenko）、丘布（Nikolai Tschub）和美国宇航员奥哈拉（Loral O'Hara）乘坐的飞船从哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场升空。39岁的丘布和比他年长20岁、已经有过四次太空之旅的同事科诺年科将在国际空间站留驻一年，奥哈拉则将在那里逗留半年。

联盟号飞船从哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场升空

联盟号飞船从哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场升空

丘布和奥哈拉都是第一次进入太空。“这是一个非常特别的时刻，能够参与这项任务令我感到十分高兴。这项事业大于我们本人，是这么多人共同努力的结晶”，40岁的女宇航员奥哈拉在周四的新闻发布会上说。

“气氛很好，大家已经一切就绪，准备好迎接我们肩负的任务”，丘布表示，飞向太空是他“儿时的梦想”，也是他“毕生努力”的目标。

美国宇航员奥哈拉和俄罗斯宇航员科诺年科、丘布在启程前合影

美国宇航员奥哈拉和俄罗斯宇航员科诺年科、丘布在启程前合影

这三名宇航员将会替换掉一年前进驻国际空间站的三名宇航员，他们分别是俄罗斯人波罗科普耶夫（Sergej Prokopjew）、佩特林（Dmitri Petelin）和美国宇航员卢比奥（Frank Rubio）。他们此次留驻空间站的时间长过预期，这是因为去年12月冷却系统发生了泄漏。莫斯科方面称，这是由一颗小型陨石造成的。

在周五的飞船发射之前不到一个月，俄罗斯刚刚经历了登月探测器“月球25”的任务失败。如果成功，这本来可以成为人类历史上首个在月球南极着陆的探测器。这也是俄罗斯在将近50年来首次重新开启月球探测任务。

自2022年2月俄罗斯大举入侵乌克兰以来，太空研究是俄罗斯和美国之间为数不多的仍然继续维持合作的领域。国际空间站于1998年启动运行，是由美国、俄罗斯、日本、加拿大的宇航机构和欧洲空间局（ESA）共同运营的。中国未能参与国际空间站的建设。

2022年7月26日，俄罗斯方面表示将在2024年之后退出国际空间站，以修建自己的空间站。俄罗斯航天国家集团（Roscosmos）主管在与总统普京会晤期间宣布了这项决定。普京也曾表示，希望加强与中国在太空领域的合作。

（法新社等）

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