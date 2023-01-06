 俄軍稱報復殲滅600烏軍 烏克蘭否認 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2023

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俄軍稱報復殲滅600烏軍 烏克蘭否認

俄羅斯日前宣布將於東正教聖誕節期間停火，在停火時效結束後不久即對數個烏克蘭東部城鎮發動飛彈攻擊，並宣稱其中一場襲擊造成600名烏國官兵死亡。烏方雖斥此為俄國的大外宣說詞，表示該襲擊中無人死亡，僅證實有4人在這一系列攻擊中喪生。

俄國導彈襲擊烏東城鎮克拉馬托爾斯克

俄國導彈襲擊烏東城鎮克拉馬托爾斯克

（德國之聲中文網）俄羅斯週日（1月8日）宣布午夜以火箭攻擊烏克蘭東部兩處臨時軍營，並殲滅烏軍600多人。對此，烏克蘭則斥此為俄國的大外宣。

俄羅斯日前宣稱將於東正教聖誕節期間停火36小時，讓烏俄雙方的東正教信徒可以慶祝聖誕節。然而在此期間，雙方仍有零星交火、許多評論因而斥此停火宣言流於表面。

美聯社報導，在俄方停火宣言的時效結束後不久，烏國東部的頓涅茨克州（Donetsk）及頓巴斯（Donbas）即受到了飛彈攻擊，頓涅茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）表示，襲擊該州的9枚飛彈中，有7枚落在克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）鎮內。

莫斯科宣稱，此次攻擊是作為針對烏克蘭在1日馬凱耶夫卡事件的報復，俄方擊中了克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）鎮內、兩棟約有1300人烏國部隊暫駐的建築，造成600名烏國官兵死亡，但截至目前尚未能針對此傷亡數字提供佐證。

元旦當日，烏克蘭攻擊了駐紮在烏國東部城鎮馬凱耶夫卡（Makiivka）的俄國軍隊，宣稱造成 89 名俄國部隊死亡、共約400人死傷，與莫斯科公布的近百名死傷不符。

烏東城鎮巴赫穆特

烏東城鎮巴赫穆特

烏駁斥大外宣

烏克蘭否認莫斯科的說法，烏國東部戰區發言人切尼瓦帝（Serhiy Cherevaty） 更表示烏國軍方並未因此受到影響，「這不過是俄羅斯的新一段大外宣說詞」。

此前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾針對烏俄雙方在停火期間仍有交火一事發言。

在週六（1月7日）的視頻信息中，澤連斯基表示，俄羅斯總統普京（​​Vladimir Putin​​​​）單方面宣布的休戰並未能讓雙方在這場戰爭中，得到任何喘息：「全球再次見證了，莫斯科的聲明在各層面都虛而不實。」

「他們針對所謂的停火做了一些宣告，但實際上，俄羅斯的砲彈卻再次擊中了巴赫穆特等烏克蘭陣地。這再次證實了，唯有將俄羅斯的侵略者逐出烏克蘭的土地，並消除一切能讓俄羅斯向烏克蘭和整個歐洲施壓的機會，才能真正帶來停火、安全與和平。」澤連斯基補充道。

（美聯社、路透社、BBC）

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