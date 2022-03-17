俄軍持續砲擊烏東城市 歐美高官譴責「戰爭罪」

（德國之聲中文網）烏克蘭東部城鎮梅雷法週四（3月17日）再傳遭俄羅斯部隊猛烈炮擊，當地官員向媒體表示，襲擊造成至少21人死亡，25人受傷。根據一份當地官員發布的聲明，炮火擊中了梅雷法的一所學校和一個文化中心。

當地的檢察官還分享了一張圖片，顯示一棟幾層樓高的建築被毀，窗戶被炸飛，急救人員在殘垣斷壁中梳理。梅雷法市市長西托夫（Veniamin Sitov）說，該襲擊發生在週四清晨。

同日，烏克蘭南部城市馬里烏波爾市議會表示，超過35萬烏克蘭人民仍在被圍困的城市中避難。該議會說，到目前為止，只有約3萬人離開了該市。

它還說，當地官員已開展工作，以確定週三俄羅斯部隊對該市一家劇院的轟炸，可能造成的傷亡人數。當地官員指出，在俄羅斯繼續炮擊該市時，許多人正躲在該劇院。

根據通訊社報導指出，該戲劇院挺過了該次襲擊，但入口被瓦礫堵住。裡面據傳有數百名男子、婦女和兒童，根據一些官員的說法，在裡面避難的人數可能多達1,000人。馬里烏波爾是俄烏戰爭中，受到最嚴重波及的幾個城市之一，報導稱有數十萬人被迫躲在地下室裡，幾週來沒有食物、水和電力。

與此同時，七國集團的成員國週四要求俄羅斯允許人道援助進入被圍困的馬里烏波爾及其他遭俄軍包圍的地方。英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國的外交部長在一份聯合聲明中說：「俄羅斯領導層必須立即提供人道走廊，並向馬里烏波爾和其他被圍困城市提供人道援助。」

該集團的成員表示，他們將致力於儲存和分發人道援助，並確保烏克蘭的鄰國獲得他們所需的援助。

世界衛生組織週四也表示，自2月24日俄羅斯發動入侵以來，該組織已確認烏克蘭境內有43起針對醫護人員的襲擊。在這些襲擊中，有12人死亡，另有數十人受傷。世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）向聯合國安理會通報了情況，但沒有具體說明誰該對這些襲擊負責。他說：「在任何衝突中，對醫護人員或衛生系統的攻擊都是違反國際人道主義法的。」

美歐譴責俄羅斯犯下「戰爭罪」

此外，歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrel）週四在一份聲明中，譴責俄羅斯在烏克蘭犯下的「嚴重違法和戰爭罪行」。他表示：「歐盟以最強烈的措辭，譴責俄羅斯武裝部隊及其代理人繼續以烏克蘭平民和民用基礎設施為目標，以及圍困馬里烏波爾市。」

烏克蘭指責俄羅斯轟炸了馬里烏波爾的一個劇院，當時有數百人在那裡避難。馬里烏波爾市政廳說，該市約80%的居民住房被摧毀，並稱它正在調查關於劇院炮擊受害者的相關消息。

博雷爾說：「這種對平民和民用基礎設施的蓄意攻擊是可恥的、應受譴責的和完全不可接受的。它們嚴重違反了國際人道法。這些嚴重違法行為和戰爭罪行的肇事者，以及負責任的政府官員和軍事領導人將被追究責任。」

同日早些時候，烏克蘭國防部長任茲尼克夫（Oleksiy Reznikov）敦促歐盟議員承認俄羅斯總統普丁為「戰爭罪犯」，並加強該集團的武器供應，以讓烏克蘭能對抗俄羅斯部隊。

與此同時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週四也表示，他同意美國總統拜登的觀點，也就是在烏克蘭發生了戰爭罪行。布林肯還說，美國專家正在記錄和評估那裡潛在的戰爭罪行。

布林肯對記者說：「故意以平民為目標是一種戰爭罪。」布林肯補充說，他沒有看到俄羅斯作出任何有意義的努力，利用外交手段來結束戰爭。相反的是，他認為普丁週三談話表明他正朝著與外交手段相反的方向發展。

普丁周三猛烈抨擊了該國的戰爭反對者。他給他們貼上了「人渣和叛徒」的標簽，並警告將對俄羅斯國內反對俄羅斯入侵烏克蘭的人進行更嚴厲的鎮壓。

美國眾議院票決：暫停與俄的正常貿易關係

美國眾議院已經投票決定將俄羅斯從貿易「最惠國待遇」名單中刪除。預計參議院將迅速批准這項措施，為美國總統拜登提高對俄羅斯進口產品的關稅鋪路。

這項立法得到了民主黨和共和黨的廣泛支持，制裁對象還包括俄羅斯的盟友白俄羅斯。這兩個國家將加入古巴和朝鮮的行列，成為唯一與美國沒有正常貿易關係的國家。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「兩黨團結一致，向普丁發出一個明確的信息：他對烏克蘭人民的非人道暴力將付出慘重的代價。」

這項制裁，是在美國宣布禁止俄羅斯能源進口，以及對俄羅斯銀行、企業和寡頭進行廣泛制裁之後實施的。國際貨幣基金組織預測，這些懲罰將使俄羅斯在今年陷入「深度衰退」。

（路透社、法新社、美聯社）

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