俄軍大隊正往基輔前進 烏克蘭過百平民死亡

(德國之聲中文網) 根據美國Maxar技術公司週一 (2月28日)提供的衛星圖像，俄軍車隊在基輔以北綿延了大約40英里（約65公里）的距離。烏克蘭新聞社UNIAN3月1日稍早也報導了該車隊的相同長度。

這隻龐大的軍用車輛車隊中有數百輛坦克、卡車、牽引火砲和輔助車輛被拍到正緩慢地向基輔前進。雖然到目前為止，烏克蘭軍隊已經成功地減緩了俄羅斯的入侵，但目前還不清楚他們能夠抵禦俄羅斯對首都的進攻有多長時間。而留在市內的基輔居民，目前都躲在地鐵站裡。

半島電視台在烏克蘭的記者稱，這支綿延40英里的俄軍長隊，「準備好試圖往（烏克蘭）首都移動。」

於此同時，聯合國證實有100多名平民傷亡，聯合國人權事務高級專員巴切萊特 (Michelle Bachelet )證實，自俄羅斯入侵開始以來，有102名平民死亡，其中包括7名兒童，還有數百人受傷。她強調，相關數字有可能被低估。

烏克蘭籲世界守護民主

烏克蘭駐聯合國大使基斯利奇亞 (Sergiy Kyslytsya)週一 (2月28日)在聯合國大會針對烏克蘭問題舉行的緊急特別會議上呼籲，聯合國大會應「大聲要求俄羅斯停止進攻烏克蘭」。

他說:「如果烏克蘭不能生存，國際和平將無法生存。如果烏克蘭不能生存，聯合國就不能生存......如果烏克蘭不能生存，我們就不會對民主失敗感到驚訝。」

基斯利奇亞說：「俄羅斯利用其所有的軍事潛力來攻擊烏克蘭，並已開始在邊境重新部署後備部隊。」

他表示，俄羅斯正在「向烏克蘭的城市發射巡航導彈和彈道導彈，用航空、坦克和大砲進行攻擊，派出顛覆和偵察小組，這些小組對居民樓進行標記，為空襲做準備」。

他還指責俄羅斯部隊攻擊民用基礎設施以及幼兒園和醫院，他稱之為戰爭罪，並補充說：「截至今天，烏克蘭方面有352人死亡，包括16名兒童，有2040名烏克蘭人受傷，包括45名兒童。」

俄羅斯要求烏克蘭負責

在同場會議上，俄羅斯指責基輔要為俄羅斯入侵行為負全責。涅邊賈告訴大會:「對我們來說，烏克蘭加入北約是一條紅線。」

涅邊賈稱基輔未能堅持《明斯克協議》，並表示烏克蘭軍隊挑釁頓涅茨克和盧甘斯克地區的人民進行了。自2014年以來，俄羅斯支持的分離主義分子一直在與烏克蘭軍隊作戰。

他說：「我們沒有權利讓頓巴斯的居民繼續受苦。」他也重申了莫斯科關於所謂需要讓烏克蘭 「非軍事化和非納粹化」的路線。

涅邊賈還指責烏克蘭的西方夥伴，特別是美國，「煽動基輔，慫恿它，重複毫無意義的話語，指俄羅斯沒有遵守明斯克協議」。

他說：「我們的西方同事無恥地用武器淹沒該國，向該國派遣軍事教官，並有效地煽動烏克蘭人......對頓巴斯進行武裝挑釁。」

美驅逐俄駐聯外交官

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈 (Vasily Nebenzya)週一 (2月28日)說，美國下令驅逐俄羅斯駐聯合國外交使團的12名成員，命令他們在3月7日前離開。

涅邊賈稱其為「壞消息」，但沒有具體說明他是否在驅逐名單中。俄羅斯稱這項行動是一種「敵對」行為。

美國駐聯合國代表團副團長證實了這個消息，並表示被驅逐的是俄羅斯的情報人員，此舉是要阻止這十幾人損害美國國家安全。

位於紐約曼哈頓的聯合國總部是國際領土，不過在那裡工作的各國外交官都居住在美國，而俄羅斯駐聯合國代表團包括大約有100名外交人員。

北京重申支持和談

中國常駐聯合國代表張軍在會上呼籲，要「加大推動烏克蘭問題政治解決的外交努力，為當事方直接談判創造有利氛圍和條件」。

他說:「烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應成為大國對抗的前沿。我們呼籲為當事方直接談判創造有利氛圍和條件，因為這是解決問題的根本出路。」

張軍也對冷戰可能提出警告說:「冷戰早已結束，基於集團對抗的冷戰思維應當摒棄，挑起新的冷戰更是有百害而無一利。」

(綜合報導)

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