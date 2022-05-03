 俄軍企圖包圍烏東？普丁稱對會談持開放態度 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

俄軍企圖包圍烏東？普丁稱對會談持開放態度

烏克蘭3日稱俄羅斯試圖包圍在烏東地區的烏克蘭部隊。同日，俄羅斯部隊再次砲擊烏西城市利沃夫。而在與法國總統馬克宏的通話中，俄羅斯總統普丁稱他對會談抱持開放態度。

Ukraine Krieg - Saporischschja

紅十字國際委員會表示，從馬里烏波爾亞速鋼鐵廠撤離的100多名平民3日已被安全帶到烏克蘭控制的扎波羅熱市。

（德國之聲中文網）烏克蘭總參謀部週二（5月3日）表示，俄羅斯軍隊正試圖向駐扎在頓巴斯地區東部的烏克蘭部隊推進，發動包圍。

該部報告，俄羅斯部隊將240毫米口徑的「鬱金香」重型迫擊炮炮組（Tyulpan）和「龍捲風」火箭發射器（Smerch）從別爾哥羅德地區轉移到烏東的伊久姆地區，以協助俄羅斯裝甲和步兵部隊以及傘兵攻擊目標。

與此同時，烏克蘭軍方指控俄軍在向萊曼-錫韋爾斯克和斯洛維揚斯克推進時，還襲擊了其他幾個城鎮。烏克蘭總參謀部說，俄羅斯軍隊遭受了損失，但沒有說明他們是否占領了頓巴斯地區的領土。

在未能迅速從北部、南部和東部入侵烏克蘭後，俄羅斯部隊逐漸將注意力轉向攻占烏克蘭東部的頓巴斯，儘管其部隊在這個分離主義地區取得的成果恐微不足道。

俄軍火箭彈襲擊利沃夫

同日，通訊社報導稱，俄羅斯軍隊3日晚上炮擊了烏克蘭西部城市利沃夫。雖然還不清楚目標是什麼，但目擊者說至少聽到了四次明顯的爆炸聲。

利沃夫的火車運載服務已經停止，該市市長薩多維（Andriy Sadovyi）說，這些襲擊破壞了兩個變電站，導致電力中斷，建議市民暫時躲避。利沃夫靠近波蘭邊境，一直是烏克蘭人民逃離該國東部激烈戰鬥地區的安全避難所，上一次俄羅斯襲擊該市發生在4月18日，當時至少7人死亡。

此前（5月2日），美國代理駐烏克蘭大使克維恩（Kristina Kvien）剛與利沃夫市長舉行新聞發布會，概述華盛頓在該市重開外交機構的計劃。

摩爾多瓦分離主義地區指責烏克蘭無人機襲擊

與此同時，摩爾多瓦外德涅斯特地區的親俄羅斯分離主義分子3日指責烏克蘭對一個廣播設施進行了武裝無人機襲擊。該地政府內政部的聲明說，根據專家提供的資訊，攜帶危險物品的無人機是從烏克蘭出發，「無人機已被摧毀。」

Russland Moskau | Wladimir Putin

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）3日進行了兩個多小時的交談。據克里姆林宮稱，普丁向馬克宏通報了與基輔對話的原則，並指出莫斯科對會談持開放態度。

外德涅斯特地區正成為基輔、摩爾多瓦和西方國家的關注點。在過去的幾週裡，該地區的情報部門總部與駐紮該地的俄羅斯部隊都受到襲擊，有兩座無線電塔也被摧毀。外界對當地情勢表示擔心，認為俄羅斯可能利用緊張局勢擴大其在烏克蘭的戰爭，並可能將西方國家拖入直接衝突。

外德涅斯特地區在1990年試圖脫離摩爾多瓦。儘管約1500名俄羅斯士兵仍然駐扎在該地區，摩爾多瓦仍聲稱擁有該地區的主權。

100多名平民安全撤離馬里烏波爾

紅十字國際委員會表示，從馬里烏波爾亞速鋼鐵廠撤離的100多名平民3日已被安全帶到烏克蘭控制的扎波羅熱市。他們在5月1日乘坐巴士和救護車離開了被圍困多時的鋼鐵廠。

聯合國烏克蘭人道主義協調員盧布里亞尼（Osnat Lubriani）說，這些平民 「在兩個月後終於可以離開亞速鋼鐵廠，看到陽光」。據紅十字國際委員會稱，有更多的人離開了該工廠，但無法利用有組織的運輸離開。

多個報導稱，俄羅斯軍隊3日再次朝該工廠發動攻擊，據信仍有大約200名平民被困在工廠裡。

普丁稱對會談持開放態度

戰爭膠著，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）3日進行了兩個多小時的交談。據克里姆林宮稱，普丁向馬克宏通報了與基輔對話的原則，並指出莫斯科對會談持開放態度。

DW.COM

在俄罗斯攻占乌克兰首都基辅的行动失败之后，美国官员称，莫斯科计划正式吞并乌东部分地区，尤其是卢甘斯克和顿涅茨克。此前俄外长也表示，目前没有计划在近期内结束战争。

一场侵略战争使得俄罗斯在乌克兰深陷泥潭，而这对北京有关台湾问题的思考有何参考意义？分析人士指出，从如何与西方打 “信息战”，到如何使用震慑手段迅速制服台湾军力——中国的战略分析师正在从乌克兰战争的案例中吸取教训。

美國眾議院議長佩洛西5月1日出訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面，並讚揚烏克蘭人民的堅韌表現。同日，聯合國與烏克蘭政府都證實從受困的馬里烏波爾亞速鋼鐵廠疏散了約百位平民。

普丁還說，西方必須停止向烏克蘭提供武器，並幫助制止烏克蘭戰士的「暴行」。兩位領導人上一次通話是在3月29日。

與此同時，歐盟首席外交官博雷利（Josep Borrell）3日表示，歐盟委員會正在制定針對俄羅斯的新一波制裁措施，旨在取消更多銀行與SWIFT的聯繫、列出製造假訊息者，並解決石油進口問題。

歐盟已在3月初將幾家俄羅斯銀行從SWIFT支付平台上排除。然而，歐盟沒有制裁俄羅斯最大的銀行Sberbank和Gazprombank，因為這兩家銀行是俄羅斯能源進口的主要支付渠道。

歐盟正試圖就俄羅斯石油禁令達成共識，並在俄羅斯上週暫停向保加利亞和波蘭輸送天然氣後，找尋確保天然氣供應的方法。

（路透社、法新社、美聯社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Azovstal steel plant employee Valeria, last name withheld, evacuated from Mariupol, hugs her son Matvey, who had earlier left the city with his relatives, as they meet at a temporary accommodation centre during Ukraine-Russia conflict in the village of Bezimenne in the Donetsk Region, Ukraine May 1, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

美国称俄罗斯计划吞并乌东部分地区 03.05.2022

在俄罗斯攻占乌克兰首都基辅的行动失败之后，美国官员称，莫斯科计划正式吞并乌东部分地区，尤其是卢甘斯克和顿涅茨克。此前俄外长也表示，目前没有计划在近期内结束战争。

Former German Chancellor Gerhard Schroeder and Russian President Vladimir Putin are depicted in this graffiti exchanging a kiss at the East Side Gallery in Berlin, Germany April 2, 2022. Slogan reads in German and Russian Dear God, help me to survive this love. Picture taken during a campaign of artists April 2, 2022. REUTERS/Anne Barth

评论：普京理解者施罗德是个确信犯 30.04.2022

被称为普京的好朋友会被敏感的人视为一种侮辱，但德国的前总理却为此感到自豪。德国之声评论员Marcel Fürstenau认为，从中可窥其性格一二。

Russian military vehicles move on a highway in an area controlled by Russian-backed separatist forces near Mariupol, Ukraine, Monday, April 18, 2022. Mariupol, a strategic port on the Sea of Azov, has been besieged by Russian troops and forces from self-proclaimed separatist areas in eastern Ukraine for more than six weeks. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

烏指俄軍發動頓巴斯戰役 白宮稱拜登不訪基輔 19.04.2022

乌克兰周一表示，迹像显示俄军加大对该国东部的攻势。乌克兰总统泽连斯基重申，该国军队会持续捍卫领土。俄罗斯方面则向马里乌波尔发出新的最后通牒。与此同时，白宫强调，目前美国总统拜登没有出访基辅的计画。不过，西方领导人将在周二晚些时候举行电话会议讨论乌克兰问题。

广告

媒体看中国

China Peking Kommunistischer Parteitag Xi Jinping

德语媒体：中国露出了真面目

中国严苛的清零政策，令民众苦不堪言，也对世界经济造成了严重冲击。西方政界和经济届对中国市场的乐观期待，正在化为泡影。  