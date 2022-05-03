俄軍企圖包圍烏東？普丁稱對會談持開放態度

（德國之聲中文網）烏克蘭總參謀部週二（5月3日）表示，俄羅斯軍隊正試圖向駐扎在頓巴斯地區東部的烏克蘭部隊推進，發動包圍。

該部報告，俄羅斯部隊將240毫米口徑的「鬱金香」重型迫擊炮炮組（Tyulpan）和「龍捲風」火箭發射器（Smerch）從別爾哥羅德地區轉移到烏東的伊久姆地區，以協助俄羅斯裝甲和步兵部隊以及傘兵攻擊目標。

與此同時，烏克蘭軍方指控俄軍在向萊曼-錫韋爾斯克和斯洛維揚斯克推進時，還襲擊了其他幾個城鎮。烏克蘭總參謀部說，俄羅斯軍隊遭受了損失，但沒有說明他們是否占領了頓巴斯地區的領土。

在未能迅速從北部、南部和東部入侵烏克蘭後，俄羅斯部隊逐漸將注意力轉向攻占烏克蘭東部的頓巴斯，儘管其部隊在這個分離主義地區取得的成果恐微不足道。

俄軍火箭彈襲擊利沃夫

同日，通訊社報導稱，俄羅斯軍隊3日晚上炮擊了烏克蘭西部城市利沃夫。雖然還不清楚目標是什麼，但目擊者說至少聽到了四次明顯的爆炸聲。

利沃夫的火車運載服務已經停止，該市市長薩多維（Andriy Sadovyi）說，這些襲擊破壞了兩個變電站，導致電力中斷，建議市民暫時躲避。利沃夫靠近波蘭邊境，一直是烏克蘭人民逃離該國東部激烈戰鬥地區的安全避難所，上一次俄羅斯襲擊該市發生在4月18日，當時至少7人死亡。

此前（5月2日），美國代理駐烏克蘭大使克維恩（Kristina Kvien）剛與利沃夫市長舉行新聞發布會，概述華盛頓在該市重開外交機構的計劃。

摩爾多瓦分離主義地區指責烏克蘭無人機襲擊

與此同時，摩爾多瓦外德涅斯特地區的親俄羅斯分離主義分子3日指責烏克蘭對一個廣播設施進行了武裝無人機襲擊。該地政府內政部的聲明說，根據專家提供的資訊，攜帶危險物品的無人機是從烏克蘭出發，「無人機已被摧毀。」

外德涅斯特地區正成為基輔、摩爾多瓦和西方國家的關注點。在過去的幾週裡，該地區的情報部門總部與駐紮該地的俄羅斯部隊都受到襲擊，有兩座無線電塔也被摧毀。外界對當地情勢表示擔心，認為俄羅斯可能利用緊張局勢擴大其在烏克蘭的戰爭，並可能將西方國家拖入直接衝突。

外德涅斯特地區在1990年試圖脫離摩爾多瓦。儘管約1500名俄羅斯士兵仍然駐扎在該地區，摩爾多瓦仍聲稱擁有該地區的主權。

100多名平民安全撤離馬里烏波爾

紅十字國際委員會表示，從馬里烏波爾亞速鋼鐵廠撤離的100多名平民3日已被安全帶到烏克蘭控制的扎波羅熱市。他們在5月1日乘坐巴士和救護車離開了被圍困多時的鋼鐵廠。

聯合國烏克蘭人道主義協調員盧布里亞尼（Osnat Lubriani）說，這些平民 「在兩個月後終於可以離開亞速鋼鐵廠，看到陽光」。據紅十字國際委員會稱，有更多的人離開了該工廠，但無法利用有組織的運輸離開。

多個報導稱，俄羅斯軍隊3日再次朝該工廠發動攻擊，據信仍有大約200名平民被困在工廠裡。

普丁稱對會談持開放態度

戰爭膠著，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）3日進行了兩個多小時的交談。據克里姆林宮稱，普丁向馬克宏通報了與基輔對話的原則，並指出莫斯科對會談持開放態度。

普丁還說，西方必須停止向烏克蘭提供武器，並幫助制止烏克蘭戰士的「暴行」。兩位領導人上一次通話是在3月29日。

與此同時，歐盟首席外交官博雷利（Josep Borrell）3日表示，歐盟委員會正在制定針對俄羅斯的新一波制裁措施，旨在取消更多銀行與SWIFT的聯繫、列出製造假訊息者，並解決石油進口問題。

歐盟已在3月初將幾家俄羅斯銀行從SWIFT支付平台上排除。然而，歐盟沒有制裁俄羅斯最大的銀行Sberbank和Gazprombank，因為這兩家銀行是俄羅斯能源進口的主要支付渠道。

歐盟正試圖就俄羅斯石油禁令達成共識，並在俄羅斯上週暫停向保加利亞和波蘭輸送天然氣後，找尋確保天然氣供應的方法。

（路透社、法新社、美聯社）

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