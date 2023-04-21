 俄超音速科学家受控向中国提供机密 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.05.2023

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俄超音速科学家受控向中国提供机密

路透社引述消息人士称，俄罗斯一个领先的科学研究所负责人及另外两名超音速导弹技术专家以叛国罪被逮捕，是受到指控向中国提供机密信息。

Symbolbild | Flaggen Russland China

（德国之声中文网）路透社引述消息人士称，西伯利亚的克里斯蒂安诺维奇理论与应用力学研究所（ITAM）负责人施普尤克（Alexander Shiplyuk）涉嫌于2017年在中国一次科学会议上交出了秘密材料。他的两名同事马斯洛夫（Anatoly Maslov）和茨维金希夫（Valery Zvegintsey）分别于去年6月和今年4月被捕。

消息人士称，56岁的施普尤克坚持自己无罪，称相关信息并非机密，而是在互联网上可自由获得。

路透社报道说，去年8月被捕的施普尤克案件，是近些年来被指控向北京泄漏机密的一系列俄罗斯科学家中新近的一个案例。

俄罗斯总统普京曾多次表示，在超音速导弹领域，俄罗斯具有领先地位。

ITAM研究所的案例，以及此前发生的其它以叛国罪逮捕科学家的案例，显示莫斯科对失去科技领先优势十分警惕，包括对中国。

去年，激光专家考尔克（Dmitry Kolker）在西伯利亚被捕，罪名是叛国，但两天后他因癌症病逝。他的律师菲杜罗夫（Alexander Fedulov）上周向路透社表示，考尔克受到指控向中国提供机密。但他的家人否认了这一说法。

西伯利亚城市托木斯克的一名科学家卢卡尼恩（Alexander Lukanin）2020年因涉嫌向北京提供科技机密而被捕，俄罗斯国家通讯社塔斯社当时报道了这一消息。去年，他被判入狱七年半。

圣彼得堡的北极科学研究院一名负责的科学家米特克（Valery Mitko）也于2020年受到指控，向中国提供机密信息。塔斯社当时报道说，他定期前往中国做讲座。两年后，他以81岁高龄在软禁中逝世。

（路透社）

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