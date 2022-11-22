俄赠金正恩三十匹骏马 朝鲜否认曾向俄罗斯提供军火

（德国之声中文网）周二，朝鲜驳斥了美国有关该国向俄罗斯提供炮弹供俄乌战争使用的说法，并指责美国散布谎言。平壤方面发表此项声明前，曾连续数十次进行导弹试验，其中包括多枚疑似可携带核弹头的短程导弹以及一枚射程可以覆盖美国本土的远程导弹。平壤表示，进行上述导弹试验的目的，是在必要情况下，对美国和韩国发起"猛烈的攻击"。

过去几年来，朝鲜同其传统盟友俄罗斯的关系更为接近，并暗示愿意向乌克兰境内俄占领土派遣工人参与重建。朝鲜是世界上军事化程度最高的国家，美国指控朝鲜向俄罗斯提供苏联时期的军火弹药，以补给俄罗斯因对乌战争几乎耗尽的军火库存。

上周，俄罗斯和朝鲜之间的边境关闭两年半后，首次重新开放，俄罗斯方面派出列车向朝鲜领导人金正恩赠送了三十匹奥尔洛夫纯种马，这是俄罗斯一种名贵的骏马。金正恩酷爱骑马，官方电视台也经常播放他在丛山峻岭中纵马驰骋的画面。



俄罗斯远东铁路一名发言人11月2日对媒体表示，边境开通后的首班列车为朝鲜运送了三十匹马，下一班列车则将运送药物。专家认为，朝鲜可能急需来自俄罗斯的燃料和技术，以便提升其军事技术。

今年九月，朝鲜恢复了同中国的货物运输，此前双边货运中断了五个月之久。

上周，美国国家安全事务发言人柯比（ John Kirby）指责朝鲜方面向俄罗斯提供了大批军火弹药。柯比表示，朝鲜刻意隐瞒运输线路，制造军火是运往中东或北非的假象。朝鲜官方媒体援引一位负责军事外交事务的官员报道称："诋毁朝鲜国际形象，是美国敌视行为的一个组成部分。"这位官员说，我们再次强调，我们从未同俄罗斯有过军火交易，今后也不准备开展这类交易。



今年九月，美国官员就曾证实情报部门掌握的信息，即俄罗斯正计划从朝鲜购买大批火箭炮和炮弹。朝鲜方面则指责华盛顿的言论"不负责任"，并要求美国方面"闭嘴"。十一月二日，柯比表示，美国"知道"朝鲜计划将这批军火偷运到哪个国家，不过，这些军火并不会改变战争的走向。他指出，西方国家正在努力向乌克兰提供军火。



今年八月，正在遭到国际制裁和进出口监控的俄罗斯曾从伊朗购买无人机，美国专家称，伊朗制无人机存在一些技术问题。专家还认为，对于俄罗斯来说，朝鲜可能是另一个进口弹药的良好选项。因为朝鲜拥有大批苏制炮弹及其仿制品。

欧洲大部分国家以及西方社会同俄罗斯的关系陷入僵局之际，朝鲜则在努力靠近俄罗斯。朝鲜称，美国应为这场危机承担责任，并表示面对西方的霸权政治，俄罗斯出于自卫，有权在乌克兰采取军事行动。今年七月，朝鲜是俄罗斯和叙利亚之外，唯一一个承认顿涅茨克和卢甘斯基拥有独立地位的国家。

如果朝鲜向俄罗斯出口武器，将违反联合国禁止朝鲜从事武器交易的决议案。不过，朝鲜不大可能因此受到新的制裁，因为联合国安理会内，中俄两国均同美国形成对立。今年早些时候，朝鲜违反安理会禁令多次进行弹道导弹试验，美国向安理会提交议案，要求强化对朝鲜的制裁措施，但提案遭到俄罗斯和中国的否决。

一些观察家认为，朝鲜正在利用俄乌战争的机会，强化本国的武器试验，以进一步向韩国和美国施压。上周，作为对美韩大规模军演的回应，朝鲜进行了十多次导弹试验。在平壤看来，美韩军演是对朝鲜发动侵略的预演。

周二，朝鲜官方媒体发布的另一份声明中，一名朝鲜高级官员对联合国秘书长古特雷斯谴责朝鲜导弹试验一事做出回应。朝鲜外务省负责国际机构事务的高级外交官金善庆表示，古特雷斯已经沦为美国政府的传声筒。他表示，"古特雷斯有失公允和充满偏见的言行"加剧了朝鲜半岛的紧张局势。

（美联社）

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