俄财长：倚赖中国帮忙渡过制裁难关

（德国之声中文网）俄罗斯财政部部长西卢阿诺夫（Anton Siluanov）表示："我们有一部分黄金和外汇储备是以人民币计价的。我们也看到，西方国家正在加强对中国施压，希望限制我们和中国之间的双边贸易。当然，他们也在施加压力希望限制我们使用这些人民币储备。"

"但我认为，我们和中国之间的伙伴关系仍然可以允许我们维持现有的合作，不仅仅是保持，甚至还可以增加，尤其在西方市场关闭的环境之下。"

从俄罗斯2月24日开始入侵乌克兰以来，西方国家已经向俄罗斯的经济和金融系统实施了前所未有的制裁措施。

路透社指出，俄罗斯财长在电视采访中所作的表态，是到目前为止莫斯科方面发出的请中国帮助其抵御制裁冲击的最明确求助信号。

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一段时间以来，中俄都因人权等议题受到西方国家日益加大的压力。在此背景下，两国加强了合作关系。今年2月4日，到访北京的普京与习近平发表声明，表示双方将加强战略合作，强调中俄两国"友谊没有止境、合作没有禁区"。

西方国家冻结俄罗斯海外的储备资产，是对该国经济造成最大伤害的制裁措施之一。一个月前，西卢阿诺夫还曾表示，由于储备充足，俄罗斯将能够经受住制裁，甚至考虑在市场波动平息后向外国投资者提供欧洲债券。

本周日，这位俄罗斯财长说，制裁导致价值3000亿美元的俄罗斯黄金和外汇储备被冻结。该国的储备资产约为6400亿美元。

西卢阿诺夫还表示，俄罗斯将履行其国债偿还义务，并将向债务人支付卢布，直到国家储备被解冻。

（路透社）

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