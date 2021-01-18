 俄警方拘捕上千名支持纳瓦尔尼的抗议者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2021

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俄警方拘捕上千名支持纳瓦尔尼的抗议者

周六在俄罗斯多个城市，抗议者走上街头，要求当局释放被关押的反对派人士纳瓦尔尼。截至晚间，俄罗斯警方已拘捕了上千人，其中也包括纳瓦尔尼的妻子。据报道，俄罗斯多个城市出现断线、断网情况。

Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

在俄罗斯多个城市，周六都有抗议活动，图为圣彼得堡

（德国之声中文网）抗议监测机构OVD Info的信息显示，截至俄罗斯当地时间周六（1月23日）晚间，在俄罗斯全国上下举行的支持被关押的反对派人士纳瓦尔尼的示威活动中，俄罗斯警方拘留了至少1338人，其中也包括一名政客。

纳瓦尔尼的妻子尤利娅（Yulia Navalnaya）在Instagram发帖，称她也被警方逮捕拘留。她周六参加了莫斯科的示威活动。

Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

莫斯科的抗议人群

当天，俄罗斯全国上下共有约90场抗议活动，其中包括在首都莫斯科的集会。 尽管警方之前警告这些集会是非法的，并将"立即予以镇压"，但仍有示威者举行抗议活动。

因遭神经毒剂毒害而险些丧命的纳瓦尔尼于1月17日从德国返回俄罗斯时被捕。 俄罗斯方面称，他因违反了2014年欺诈罪的缓刑条件而被判收押30天候审。

44岁的纳瓦尔尼表示，这些指控出于政治动机。 美国、欧盟、法国和加拿大已敦促俄罗斯当局释放这位反对派。欧盟也因此对俄罗斯实施了制裁。

Russland Moskau | Proteste gegen Regierung | wegen Verhaftung von Nawalny

警方逮捕在首都莫斯科举行集会的支持纳瓦尼的抗议者

游行中发生了什么

抗议活动在俄罗斯远东地区的城市拉开序幕，这些城市所在时区比莫斯科早几个小时。 纳瓦尔尼位于哈巴罗夫斯克（Khabarovsk，又名伯力）的地区办公室在推特上表示，示威活动开始后不久，数十名抗议者在该市被当局围捕。视频画面显示，抗议者顶着严寒高呼 "耻辱" 、"强盗"。 哈巴罗夫斯克的抗议活动也聚焦了当地前领导人弗格（Sergei Furgal）被捕一事。

在符拉迪沃斯托克（Vladivostok），视频画面里的防暴警察正在街上追赶一群抗议者。德国之声俄罗斯语组记者Emily Sherwin在推特上发布了一段来自该市的视频，画面上抗议者高呼"释放他"。Sherwin补充说，在西伯利亚雅库特地区（Yakutia） 零下50摄氏度的严寒里，也有人在举行抗议。

与此同时，数百人聚集在莫斯科，准备从市中心普希金广场（Pushkin Square ）游行抗议至克里姆林宫。法新社和路透社的报道称，警方已经开始在现场拘捕抗议者。

Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny

在哈巴罗夫斯克举行的集会上，一名参与者手持写有"真理的力量"的抗议牌

网络中断

监测网站downdetector.ru显示，俄罗斯多个城市出现了手机和互联网中断的情况。俄罗斯的推特用户称，他们无法顺利访问该社交平台。

DW.COM

纳瓦尔尼团队在Youtube发布的视频中，展示了据称属于俄罗斯总统普京的豪华宅邸。DW采访了活动人士谢甫琴科（Dmitry Shevchenko），多年来，他一直在关注“普京宫”。

俄国反对派人物纳瓦尔尼2020年8月遭毒杀后被送到柏林救治。1月17日他在持续复原下决定回到俄罗斯，但立即遭捕。德国之声记者在莫斯科请专家分析这个相当戏剧化的情势发展。

纳瓦尔尼的被捕引发了西方的抗议浪潮。多国政府声援这位俄罗斯反对派，要求莫斯科立即放人；也有国家敦促欧盟对俄制裁。莫斯科则回应称西方反应夸张，是为了转移对其自身深陷危机的注意力。

俄罗斯独立在线杂志Spektr.Press报道称，以下城市的用户也表示遇到了通信问题：莫斯科、圣彼得堡（St. Petersburg）、秋明（Tyumen）、车里雅宾斯克（Chelyabinsk）、叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）、沃罗涅日（Voronezh）、克拉斯诺达尔（Krasnodar）、顿河畔罗斯托夫（Rostov-on-Don）和萨拉托夫（Saratov）。

当局有时会干扰移动通信网络，加大抗议者之间的沟通难度，并妨碍其在网上分享视频影像。

打压抗议组织者 审查社媒

在抗议活动之前，俄罗斯官方媒体监督机构Roskomnadzor指责，某些平台提供鼓励和组织抗议活动的内容。 该机构威胁说，如果他们不删除鼓励未成年人参加示威活动的内容，将被处以罚款。

截至周五晚间，该监督机构表示，TikTok已经删除了38%的当局认为非法的内容，而YouTube则删除了当局举报的50%的视频。

当局还表示，他们已经对纳瓦尔尼的支持者展开刑事调查，理由是他们唆使未成年人在社交网络上参加非法集会。

据俄罗斯独立媒体MediaZona周五报道，俄罗斯中南部新西伯利亚地区调查委员会以煽动大规模骚乱为由展开刑事调查。 据报道，他们拘留了一名20岁的居民，因为他参与组织了抗议活动。

Russland Moskau | Proteste gegen Regierung | Verhaftung von Nawalny

抗议者不顾警方警告参与集会

纳瓦尔尼的团队鼓励俄罗斯人无惧官方压力、走上街头，并承诺对遭到罚款的抗议者提供经济帮助。

为了获得支持，纳瓦尔尼的团队还发布了一段关于黑海之滨的一座富丽堂皇的宫殿的视频，并声称该宫殿是俄罗斯总统普京动用公款所建的，克里姆林宫否认了这一说法。截至周五晚些时候，这一视频的观看次数已经超过6000万次。 纳瓦尔尼的几名亲近人士，包括他的发言人亚尔米许（Kira Yarmysh）和知名活动人士索博尔（Lyubov Sobol），周四晚些时候因呼吁俄罗斯人加入抗议活动而被拘留。

安静/ 王凡(德新社, 路透社, 法新社)

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