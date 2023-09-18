俄著名女高音歌手再登柏林舞台：嘘声与喝彩声同在

（德国之声中文网）乌克兰组织"VITSCHE"的活动人士们认为，"安娜·涅特列布科是一个运用软实力政治（Soft-Power-Politik）的例子，俄罗斯利用文化来传播虚假信息，并在欧洲话语中制造怀疑猜忌。" 早在九月初，这个组织就已宣布将抗议安娜·涅特列布科在柏林国家歌剧院的演出。

针对这位奥地利-俄罗斯女高音歌唱家的主要批评为：她曾是普京的密友，在俄罗斯吞并克里米亚以及占领顿涅茨克和卢甘斯克地区后，曾为"修复顿涅茨克歌剧院"捐赠了资金。此外，据示威者称，她至今尚未就俄乌战争以及对俄总统普京的立场进行公开表态。

尽管受到了来自各方的激烈批评，威尔第的歌剧《麦克白夫人》（其中安娜·涅特列布科饰演麦克白夫人）本月仍将进行三场演出。此前网上有超过37,000人签署抵制请愿书，乌克兰活动人士发表了公开信，当地政界人士亦表达了担忧，尽管如此，柏林歌剧院并未取消安娜·涅特列布科的演出。

歌剧院院长舒尔茨（Matthias Schulz）在周四（9月14日）表示，涅特列布科现在是亲乌克兰立场，理应获得"第二次机会"。舒尔茨说："以区别的方式处理问题很重要，应将战争爆发前和爆发后（的立场）区别看待。" 战争爆发后，安娜·涅特列布科没有接受任何在俄罗斯的演出安排，也没有计划在俄罗斯演出。舒尔茨在一次采访中说："我认为，安娜·涅特列布科在一个如此明确支持乌克兰立场的舞台上进行演出本身也是一个非常重要的信号。" 不过，柏林市长韦格纳（Kai Wegner）和柏林文化参议员乔·奇亚洛（Joe Chialo）则宣布抵制该歌剧演出。

歌剧院前的大声抗议

周五晚演出开始前不久，大约150名活动人士挥舞着乌克兰国旗和海报标语，聚集在剧院大楼的主要入口处。车道的一半分配给了抗议者。为保证公众能安全通过，歌剧院入口被围栏围住，并由警察把守。抗议活动中可以听到用德语、乌克兰语和英语高喊的口号，如"不要涅特列布科！"、"不要为政治宣传喝彩！"、"涅特列布科可耻！"以及"俄罗斯--恐怖主义国家！"

一名活动人士在演讲中愤怒地说道："俄罗斯将文化作为宣传工具，当成武器。安娜·涅特列布科的整个职业生涯都建立在对当局的忠诚和支持之上，她支持了恐怖主义，她为顿巴斯捐款(...)。现在让她在这里登台是一种耻辱。"

文化与政治分得开吗？

"有人说，安娜·涅特列布科已和战争保持了距离。但她只是说战争是不好的。这算的上保持距离吗？这什么都不算，"剧院前的舞台上传来演讲声："想象一下这是多么讽刺：当俄罗斯杀害我们的平民和士兵、驱逐我们的孩子、当俄罗斯船只封锁乌克兰运粮船出口、当俄罗斯轰炸和平城市的时候，这些人却跑到这里来享受艺术。他们说艺术超越政治。不，我们知道文化是不能脱离政治而存在的，否则为什么俄罗斯会在被占领区焚烧乌克兰书籍？"。

然而，前来观看的1400名歌剧观众中有持不同观点者："艺术和政治可以放一块儿，也可以分开。我的观点是应该将二者分开。这也就是我为什么会来这里（看演出）的原因。"

示威者和观众间的紧张氛围

出席首映的观众穿着考究，却不得不在示威者的叫喊声和嘘声中穿过一条专为他们设立的通道。其中一些人明显感到不自在：一些人尴尬地笑着，另一些人则不满地摆手或摇头。大多数人都试图快速通过，但也有例外。一位女士愤怒地走近栅栏，试图与示威者争辩，但她的声音却被"涅特列布科可耻"的口号声淹没了。

时不时有歌剧观众走向警察，愤怒地指着抗议活动人群。紧张气氛偶有白热化：或有歌剧观众做出下流手势以激怒示威者 -- 栅栏后的抗议者即以双倍大的的愤怒呼声作为回敬。

掌声与嘘声交替

歌剧院大厅里，在安娜·涅特列布科唱完第一个咏叹调后，掌声和嘘声间展开了一场对决。安娜·涅特列布科两次站到舞台边缘，以标志性的交叉双臂和微笑来回应抗议。然而随着演出的进行，人们对安娜·涅特列布科，以及其他独唱者、合唱团以及贝特兰·德·比利（Bertrand de Billy）指挥的管弦乐队也报以越来越热烈的掌声。

尽管活动人士不能阻止安娜·涅特列布科的演出，但来自哈尔科夫的示威者奥尔加相信他们的行动会产生影响："那些来听歌剧的人看到如此激烈的抗议活动，他们会思考发生了什么。"

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 欧洲歌唱大赛将俄罗斯选手踢出比赛 欧洲歌唱大赛组织者欧洲广播联盟（EBU）2月25日表示，“鉴于乌克兰前所未有的危机，让俄罗斯作品参加今年的比赛会使比赛变得不光彩。" 乌克兰民间说唱乐队Kalush Orchestra（图）有望在比赛中获胜。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 戛纳电影节拒绝俄罗斯官方代表团 戛纳电影节于3月1日宣布， "不欢迎俄罗斯官方代表团 "或与该国政府有关的人。一些电影节也做出了类似的反应，包括格拉斯哥和斯德哥尔摩电影节。洛迦诺电影节宣布不会加入抵制行动，威尼斯电影节将免费放映一部关于2014年顿巴斯地区冲突的电影。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 迪士尼停止在俄罗斯的一切商业活动 俄罗斯入侵乌克兰后，迪士尼一开始是宣布不再在俄罗斯影院上映电影，而后又宣布停止其在俄罗斯的所有活动，包括关闭电视频道、停止电视内容营销、停止授权以及游戏发行。在一份声明中，迪士尼表示，鉴于 "对乌克兰的无情攻击和不断升级的人道主义危机"而正在采取这些措施。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 歌剧院纷纷中止与莫斯科大剧院的合作 伦敦皇家歌剧院已经取消了莫斯科大剧院芭蕾舞团的夏季演出。大都会歌剧院与大剧院联合编排的《罗恩格林》也将受到纽约歌剧院决定与俄罗斯国家支持的艺术家切断关系的影响。莫斯科大剧院院长弗拉基米尔·乌林（Vladimir Urin）迄今仍是普京的拥护者，但他也是反对战争的公开信签署者之一。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 瓦列里·捷杰耶夫的音乐会被取消 许多俄罗斯艺术家都谴责了这场战争。但是，尽管慕尼黑爱乐乐团发出了公开表态的最后通牒，明星指挥家瓦列里·捷杰耶夫（Valery Gergiev）仍然对他的友人普京领导的战争保持沉默。3月1日，慕尼黑爱乐乐团继而解雇了这位受欢迎的首席指挥。他在欧美的众多音乐会也被取消了。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 女高音安娜·奈瑞贝科被迫退出两大歌剧院 纽约大都会歌剧院和柏林国家歌剧院已暂停与俄罗斯歌剧明星安娜·奈瑞贝科（Anna Netrebko）的合作。她被要求 "摒弃对普京的公开支持"，但却拒绝这样做。大都会歌剧院院长彼得·盖尔布（Peter Gelb）说，“安娜是大都会歌剧院历史上最伟大的歌唱演员之一，但因普京在乌克兰杀害无辜者，这件事没办法继续。”

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 博物馆切断与俄罗斯寡头的联系 在要求文化机构将普京的盟友从董事会中除名的呼声中，许多博物馆正在切断与俄罗斯主要资助者的联系。据《纽约时报》报道，亿万富翁弗拉基米尔·波塔宁（Vladimir Potanin）已经退出古根海姆博物馆董事会，而据艺术网Artnet报道，银行巨头彼得·阿文（Petr Aven）也卸任伦敦皇家学院理事。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 冬宫博物馆荷兰分馆切断与圣彼得堡联系 阿姆斯特丹拥有圣彼得堡著名的冬宫博物馆分馆。此前它从未对普京的政治行动发表过评论，但 "随着俄罗斯军队入侵乌克兰”，该馆3月3日表示，这“已经越过了一个界限。战争摧毁了一切，甚至是30年的合作。"他们也将关闭目前举行的"俄罗斯前卫艺术展"。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 俄罗斯艺术家退出威尼斯双年展 抵制俄罗斯的并不总是活动的组织者。俄罗斯的艺术家和策展人就主动宣布退出定于4月23日开幕的威尼斯双年展。他们在Instagram上表示，"俄罗斯馆将关闭"，以抗议平民被导弹杀害以及俄罗斯抗议者被镇压。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 好莱坞推迟在俄罗斯上映新片 继迪士尼之后，华纳兄弟、索尼、派拉蒙影业和环球影业都决定停止在俄罗斯电影院上映电影。《蝙蝠侠》原本定于3月4日在该国上映。其他受该决定影响的影片包括迪士尼的皮克斯动画片《变红》，派拉蒙的 《迷失之城》和 《刺猬索尼克2》以及漫威电影《莫比亚斯》。

被战火改变命运的俄罗斯文化和艺术家 艺人纷纷取消在俄罗斯的音乐会 摇滚歌手尼克·凯夫（Nick Cave）取消了计划夏季举行的在俄罗斯的巡回演出。他说："乌克兰，我们与你站在一起，与所有反对这一残暴行为的俄罗斯人站在一起。”弗朗茨·费迪南德（Franz Ferdinand）、杀手乐队、伊基·波普（Iggy Pop）和绿日乐队也取消了在俄罗斯的演出。俄罗斯流行说唱歌手奥克美龙（Oxxxymiron）加入这一行列并呼吁开展反战运动。



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。