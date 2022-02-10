俄花滑选手瓦利耶娃是否被禁赛？

（德国之声中文网）俄罗斯媒体周三（2月9日）最先报道了瓦利耶娃（Kamila Valieva）在药检中被查出阳性的消息。此前的2月7日，15岁的瓦利耶娃和她的队友一起，为俄罗斯奥林匹克委员会队（ROC）获得了花滑团体自由滑冠军。但花样滑冰团体赛的颁奖仪式被一再无故推迟，引发人们猜测这是因为有选手的药检结果出现问题。

俄罗斯报纸《俄罗斯商业咨询》（RBC）报道称，瓦利耶娃的药检样本是上个月她参加欧洲锦标赛之前送检的。据《生意人报》报道，被检测出的药物是曲美他嗪，通常用于治疗心绞痛和眩晕症。它可以加快血液流通并增强耐力，被世界反兴奋剂机构禁止使用。

瓦利耶娃也被视为女子单人花滑金牌的有力竞争人选。花样滑冰女子单人滑将在15日开赛。

瓦利耶娃在药检中被查出阳性后，俄罗斯反兴奋剂机构（RUSADA）一度决定禁止她继续参赛。但在其上诉后，俄罗斯反兴奋剂机构的一个纪律小组又取消了这一禁令。瓦利耶娃周四（2月10日）像往常一样出现在训练场。本周五，世界反兴奋剂机构（World Anti-Doping Agency）和国际检测机构（International Testing Agency, ITA）代表国际奥委会表示，他们将与俄方这一决定做斗争。国际滑联（ISU）当日提出上诉，将要求体育仲裁法庭（CAS）恢复对俄罗斯花样滑冰参赛选手卡米拉·的临时禁赛决定。

国际检测机构表示，紧急听证会只会涉及是否在本届奥运会上对瓦利耶娃临时禁赛的问题。

瓦利耶娃本在北京冬奥花滑团体自由滑中表现出色

受《世界反兴奋剂条例》未成年选手条款保护

由于瓦利耶娃年仅15岁，按照《世界反兴奋剂条例》对不满16岁的未成年选手的保护条款，她可能最终只受到简单的训话。该条例规定，当一个未成年人涉及违反兴奋剂规则时，她的教练和队医等随行人员也必须接受调查。

俄罗斯奥林匹克委员会表示，他们将为保住女子花滑团体自由滑冠军称号而斗争，并称瓦利耶娃得到克里姆林宫大力支持。克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）周五说："卡米拉，不要藏起你的脸，要走到哪儿都充满自豪感。”他说，兴奋剂指控中可能存在一个 "误会"，这一点必须得到澄清；俄罗斯对世界反兴奋剂机构（Wada）和国际奥林匹克委员会（IOC）充满信心。

世界反兴奋剂机构（WADA）在2017年的报告中揭露俄罗斯竞技体育中有系统、有组织的使用兴奋剂，涉及2012年伦敦奥运会和2014年索契冬奥会。国际奥委会此后做出对俄罗斯禁赛的决定，但俄罗斯运动员可以个人身份、在俄罗斯奥林匹克委员会的名义下参赛。

瓦利耶娃可能会被取消去年12月获得的俄罗斯花样滑冰全国锦标赛冠军头衔。至于俄罗斯奥委会队在7日花样滑冰团体赛中的金牌归属，还需等候裁决。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 华裔美国选手陈巍夺金 22岁的华裔美国选手陈巍在北京冬奥花样滑冰男子单人自由滑以近乎完美的表现问鼎金牌，同时也弥补了他在上届平昌冬奥会上的遗憾。在艾尔顿·强（Elton John）的火箭人（rocketman）歌曲声中，陈巍技压群雄，5度完成“四周跳”的超高难动作。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 “战神”羽生结弦 日本选手羽生结弦是两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军。在平昌冬奥会上就曾征服过不少观众，在中国也有超高人气，一些中国同行也是他的“粉丝”，比如冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。在北京冬奥会男单自由滑比赛中，羽生结弦因挑战四周半（4A)失利最终位居第四，无缘三连冠。纵然结局并不完美，但羽生表示，“这是一次勇于挑战、充满自豪感的奥运会。我不遗余力发挥出了自己拥有的一切。”

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 天才花滑选手瓦利耶娃的金牌梦 年仅15岁的俄罗斯花样滑冰明星卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）被看作本次冬奥会最大的夺冠热门，也被誉为百年难遇的天才花滑选手。她也确实和她的队友一起，以出色的表现为俄罗斯奥运代表队（ROC）赢得了花滑团体自由滑第一名。然而，随着她被证实在兴奋剂检测中有一项违禁药物的结果呈阳性，这枚金牌可能被取消。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 谷爱凌北京东奥成功夺金 拥有超高人气的中国滑雪运动女将谷爱凌在北京冬奥上成功夺金。这名中美混血的运动选手在自由式滑雪运动中掀起新风。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 出生美国、入籍中国 18岁的中美混血女孩谷爱凌（Eileen Gu）是北京冬奥会上的热门夺牌人选之一。此次冬奥会，她将参加自由式滑雪的三个单项。出生于美国的谷爱凌2019年取得中国籍，是中国首位归化入籍的滑雪运动员。自此，她也在商业广告中崭露头角，包括为路易威登手袋和蒂芙尼珠宝当模特。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 归化朱易的两次摔倒 出生美国后放弃美国国籍加入中国国籍的花滑运动员朱易（Beverly Zhu），周日（2月6日）在女子团体比赛中失误摔倒，获得最后一名，引起中国网民批评，而周一（7日）的比赛中，她又再次摔倒。朱易向媒体坦承，压力极大，两次出赛后都泪洒冰场。赛后在中国微博上，朱易摔倒成为热门话题，#朱易摔倒的标签获得超过2.3亿的浏览量，但相关评论随即遭到删除，当天傍晚就无法查到相关评论。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 苏翊鸣：威虎山到滑雪场 被称为“天才小子” 的单板滑雪选手苏翊鸣出生在吉林。4岁就开始练习单板滑雪，12岁已经是国内顶尖滑手之一。2014年，他在电影《智取威虎山》出演“小栓子“，之后还陆续参演多部电影。后来专注滑雪。此次奥运会单板滑雪坡面障碍技巧决赛上，他通过转体1800高难度动作摘得银牌，为中国队创造了该项目历史最好成绩。但众多网友与在场记者都表示两轮打分偏低，为其报不平。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯·欧文斯：圆满的圈 17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 武大靖：刀锋时刻 来自黑龙江的短道速滑选手武大靖是2018年平昌冬奥会男子500米速滑冠军，并打破了该项目世界记录。27岁武大靖总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。在中国冬奥选手中，武大靖是名副其实的网红，在微博拥有粉丝889万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 叶劲光：男子冰球队长 中国男子冰球队的大多数队员都是归化球员，主要来自加拿大和美国。前锋、队长叶劲光（Brandon Yip）出生在温哥华地区，有华人血统。他曾是波士顿大学冰球队的主将，NHL联盟的职业球员。2017-2018赛季，加入为北京冬奥发力储备人才的昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 福将、福帅兄弟 冰球队两名前锋福将（Spencer Foo，左）和福帅（Parker Foo，右）是来自加拿大的两兄弟，有华人血统。两人从小练习冰球，从加拿大青少年联赛到美国NHL联盟的职业球员，后来双双加盟昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯利奥斯：子承父业 1991年出生于美国芝加哥的杰克·凯利奥斯（Jake Chelios）来自一个冰球世家。据中国媒体报道，他的父亲克里斯·凯利奥斯就是北美冰球名将。杰克曾是NHL底特律红翼队队员。2019-2020赛季，凯利奥斯加盟昆仑鸿星队，是目前该队中防守能力最为出众的球员之一。他也是中国冰球队里4名非华裔选手之一。



（美联社等）

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