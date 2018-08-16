俄船隻违规援朝 美俄联合国过招

(德国之声中文网) 俄罗斯将在联合国安理会反对美国将两艘俄罗斯航运公司与6艘挂着俄罗斯国旗的船隻列为黑名单。美国指控他们违反联合国制裁令与朝鲜交易。

美国在週三 (8/22)向联合国制裁委员会递交黑名单提案。这是美方两个月以内第3次针对朝鲜向联合国提出制裁，希望施压平壤当局积极去核武与飞弹。

华盛顿在21日就对两家俄罗斯公司提出制裁。滨海海上物流公司（Primorye Maritime Logistics Co.）和古德逊船运公司（Gudzon Shipping Co.）与6艘船隻违反联合国制裁令输油给朝鲜。

俄罗斯驻联合国大使奈班齐亚 (Vassily Nebenzia)向法新社表示，美国的制裁违法，说美国提出的证据无法令人信服。

他说：「我们一定会反对。这是必然的。」

联合国制裁委员会将在29日正式讨论美国提案。

俄罗斯与中国这个月阻挡了美国另一项针对俄罗斯银行、朝鲜官员与两家企业的制裁提案。7月时，美国要求切断朝鲜原油运输管道，也遭到俄中反对。两国还提案要减轻朝鲜制裁已开启朝美对话与停止飞弹试验。

美国国务卿蓬佩奥下週将启程前往平壤。这是他第四次到朝鲜针对美朝峰会结果持续沟通。美国曾表示，在朝鲜完全去核前，会维持最大压力的制裁。

防止俄罗斯选举干预

美国国家安全顾问波顿（John Bolton）在日内瓦与俄国国家安全会议秘书长派楚希夫（Nikolai Patrushev）会谈，延续美国总统特朗普与俄国总统普亭上个月在芬兰赫尔辛基举行高峰会后的双边接触。

波顿週四表示，他在会中警告俄国高层，美方不会容忍俄国干预美国11月举行的期中选举。

他说：「我们准备採取必要行动，防止选举干预。」他表示，俄国官员听到他这麽说后脸色凝重。「他们没有回应。」这也使得有歧见的双方最后没能在会后提出联合声明。

派楚希夫再次否认俄国干预美国大选，并表示会中与美国谈了许多议题，包叙利亚、乌克兰、网路安全与核武问题。

夏立民/罗法 (法新社、路透社、美联社)