 俄航客机急降起火 41人命丧莫斯科 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2019

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时政风云

俄航客机急降起火 41人命丧莫斯科

俄罗斯航空一架飞机在莫斯科紧急着陆起火，机上超过一半人丧生，肇事原因现时仍众说纷纭。

Russland l Brennendes Flugzeug von Aeroflot muss in Moskau notlanden (Reuters/N. Polomoshnova)

出事飞机后半部陷入火海，冒出大量黑煙。

(德国之声中文网) 5月5日，一架俄罗斯航空客机紧急降落莫斯科谢列梅捷沃国际机场时着火。目击者在社交网站上发布的影片显示，飞机着陆后在跑道上滑行，当时机身后半部已经冒起熊熊烈火和大量黑烟。

空难造成至少41人死亡，包括2名儿童。俄罗斯调查委员会表示，机上共有78人 (73名乘客及5名机组人员)，换言之超过一半人罹难。

原定由莫斯科谢列梅捷沃国际机场起飞，前往邻居芬兰边境的北部城市摩尔曼斯克。不过，飞机起飞没多久就出现紧急状况，迫使机长原机折返并紧急降落。俄罗斯航空发表声明指出，飞机返航是因为当时出现了「技术问题」，但没有阐释详情。

据报飞机曾经尝试降落不果，而机场职员则表示，它是在强行紧急降落时起火。一名匿名消息人士向俄罗斯媒体国际传真社（Interfax）表示﹕「该飞机在起飞后发出求救讯号，并展开紧急降落程序，第一次降落失败。第二次降落时，起落架和机头先后撞到跑道着火。」

不过也有俄媒报导，飞机早在降落以前就开始着火。俄罗斯官方和航空公司仍未交代具体的原由。

Russland Aeroflot Sukhoi Superjet (picture alliance/TASS/dpa/M. Lystseva)

俄罗斯航空旗下的「苏恺超级喷射机100」，攝於2016年。

肇事的是俄罗斯国产的「苏恺超级喷射机100」，也是苏联解体后该国研发的第一款民航客机。该机型在2011年启航，2012年曾在印尼发生空难。近年，这款喷射机的技术问题令外国航空公司却步，故此俄罗斯政府为国内航空公司提供采购补助，俄罗斯航空成为最大买家。

李芊/杨威廉 (综合报导)

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