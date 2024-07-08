俄联邦安全局：阻止乌劝说俄飞行员叛逃企图

俄罗斯联邦安全局（FSB）声称乌克兰情报部门试图通过许诺金钱和意大利公民身份，说服一名俄军飞行员驾驶战略轰炸机叛逃，但遭到阻止。

（德国之声中文网）俄罗斯联邦安全局（FSB）声称阻止了一起劫持图-22M3战略轰炸机的企图。

俄联邦安全局周一（7月8日）在其网站上称：“乌克兰情报部门试图通过许诺金钱和意大利公民身份，招募一名俄军飞行员，说服他驾驶一架可携带导弹的飞机在乌克兰降落。”

图-22M3M是一款远程超音速轰炸机，可以搭载常规炸弹、导弹和核弹。

乌克兰安全局尚未对此发表评论。

俄罗斯联邦安全局还声称，在阻止该项乌克兰间谍行动期间，还获得了乌克兰奥泽尔内空军基地的情报，这些情报有助于袭击基辅西部。目前尚不清楚这些情报与所谓劫持轰炸机计划有何关联。

该机场所在的日托米尔州周一早些时候触发了空袭警报。根据包括Telegram在内的社交媒体信息，该地发生了爆炸。路透社未能核实这些信息。

去年8月，俄罗斯飞行员库兹米诺夫（Maxim Kuzminov）被说服驾驶米-8（Mi-8）直升机叛逃到乌克兰控制区。今年2月，库兹米诺夫被发现死在西班牙南部阿利坎特（Alicante）附近的海滨小镇比利亚霍约萨（Villajoyosa）的一个地下车库。据警方称，行凶者向他开了六枪，并开车碾压过他的尸体。西班牙情报机构指责克里姆林宫策划了对他的谋杀。

（路透社等）



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