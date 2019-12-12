 俄联邦安全局总部附近发生枪案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2019

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俄联邦安全局总部附近发生枪案

位于莫斯科市中心的俄罗斯联邦安全局总部附近发生枪案，至少1人死亡，5人受伤。枪案发生之时，普京刚刚举行完年度新闻发布会，并且正在发表讲话表扬俄联邦安全部门的工作。

Russland Angriff auf Geheimdienst-Zentrale in Moskau (Reuters/S. Zhumatov)

（德国之声中文网）据俄罗斯媒体报道，周四（12月19日）晚上，位于莫斯科市中心的俄罗斯联邦安全局（FSB）总部附近发生枪案。枪手身份尚未查明。

俄联邦调查人员稍后称，枪手已经被击毙。俄罗斯通讯社国际文传电讯社报道，当局正在努力查明他的身份。

俄联邦安全局说，枪击事件中至少有1名工作人员死亡。俄联邦卫生部称有5人受伤，其中两名安全局官员"伤势严重"。

俄联邦安全局说只有1名枪手，并否认有关枪手进入安全局总部大厅的报道。

当地媒体报道说，枪手使用的是AK47冲锋枪。

警察封锁了位于莫斯科市中心卢比扬卡广场（Lubyanka Square）的俄联邦安全局大楼周围的街道。这里距离克里姆林宫咫尺之遥。

Russland Angriff auf Geheimdienst-Zentrale in Moskau (picture-alliance/AA/S. Karacan)

社交媒体上发布的现场视频显示，武装警察看上去是在安全局附近繁忙的购物区中追跑。

俄罗斯联邦安全局由苏联时代的情报机构克格勃改制而来。它尚未就枪手的动机发表评论，也没有提供有关安全措施的更多细节。

枪案发生之时，普京刚刚举行完年度新闻发布会，并且正在发表讲话表扬俄联邦安全部门的工作。

德国之声驻莫斯科记者舍温（Emily Sherwin）说，"这次袭击让莫斯科深受震撼。它就发生在安全局总部外面、距离克里姆林宫几步之遥的地标建筑内。尽管袭击者的动机未明，但时机令人瞩目。枪响之时，普京刚刚开完年度新闻发布会。普京本人曾经是 俄联邦安全局局长。"

 

张平/洪沙（德新社、路透社等）

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